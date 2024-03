Od poniedziałku kolejne podwyżki cen paliw. Prognozy nie napawają optymizmem

Jak zauważają analitycy branżowego portalu e-petrol.pl, w ciągu kilku ostatnich dni mogliśmy zaobserwować liczne wahania cen paliw w polskich rafineriach. Wystarczy wspomnieć, że w ostatnim tygodniu krajowi producenci pięciokrotnie korygowali cenniki w hurcie. Wszystko z powodu dynamicznych zmian na zagranicznych rynkach. Średnia cena benzyny bezołowiowej Pb95 w zeszłą środę osiągnęła cenę 5219 zł netto za 1000 l, czyli tegoroczne maksimum. Aktualnie jej cena netto to 5179,40 zł/1000 l. Spokojniej było w przypadku oleju napędowego. "Diesel podrożał w sprzedaży hurtowej o 50 zł w porównaniu z minionym piątkiem i dziś jego średnia cena wynosi 5462 zł netto" - stwierdzają analitycy.

Niestety, wahania wpłynęły niekorzystnie na ceny paliw. W minioną środę uśredniona cena benzyny Pb 98 wynosiła 7,09 zł/l, co oznacza podwyżkę o 10 gr w porównaniu do notowań z 13 marca. W przypadku Pb 95 kierowcy musieli zapłacić za litr średnio 6,43 zł (drożej o 4 gr). Co się tyczy oleju napędowego, tutaj uśredniona cena wzrosła z poziomu 6,67 zł/l do 6,69 zł/l. Jedynie LPG ominęły zmiany cen - za litr autogazu trzeba było zapłacić 2,89 zł. Niestety w przyszłym tygodniu czekają nas kolejne podwyżki.

Drożej na stacjach. Benzyna wciąż w górę

Analitycy portalu e-petrol.pl przewidują, że mimo aktualnej stosunkowo stabilnej sytuacji w polskich rafineriach, ostatnie zawirowania nadal wpływać będą na ceny na stacjach. "Dla kierowców ostatnie wahania cen w rafineriach sprawią, że na pylonach stacji paliw w dalszym ciągu dominować będą podwyżki. Więcej będzie trzeba zapłacić zarówno za oba gatunki benzyn, jak i olej napędowy" - stwierdzają branżowi eksperci. W nadchodzącym tygodniu (25-31 marca) ceny będą prezentować się następująco:

Pb98 - 7,09-7,21 zł/l;

Pb95 - 6,44-6,56 zł/l;

ON - 6,64-6,76 zł/l;

LPG - 2,84-2,91 zł/l.

Droższe paliwo na stacjach. Ataki ukraińskich dronów wpłynęły na ceny ropy

Największe znaczenie dla rynku ropy miały niedawne ataki ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie. Akcje te natychmiastowo poskutkowały wzrostem cen. Jak podaje brytyjski "Financial Times", podwyżka jest na tyle duża, że Stany Zjednoczone mają naciskać na Ukrainę, by ta wstrzymała się z podobnymi atakami w przyszłości. Dodatkowym skutkiem ubocznym ataków jest także zwiększenie eksportu ropy przez Rosję. W związku z zawieszeniem prac w niektórych rafinerach, w najbliższych kilkunastu dniach ma ona wysłać z europejskich portów ok. 4,12 mln ton czarnego złota, czyli najwięcej od prawie roku.

Na ceny ropy wpłynie także uzupełnienie jej zapasów przez USA. Sekretarz ds. energii Jennifer Granholm, zapowiedziała, że zasoby ropy naftowej w amerykańskiej Rezerwie Strategicznej (SPR) do końca tego roku mają powrócić do poziomu sprzed dwóch lat, a więc do ok. 560 mln baryłek (aktualnie Stany mają w zapasie ok. 362 mln baryłek).