Schemat działania przestępców opierał się na podawaniu się za funkcjonariuszy policji lub informowanie ofiar o wypadkach z udziałem ich bliskich, aby wyłudzić pieniądze i kosztowności. Grupa w okresie od lutego 2023 do marca 2024 roku oszukała co najmniej 34 osoby na kwotę co najmniej 700 tys. złotych.

W nalocie na członków grupy przestępczej uczestniczyli policjanci z różnych jednostek, wspierani przez funkcjonariuszy stołecznego Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego, CPKP BOA oraz policjantów z kilku miast. Po wielomiesięcznych śledztwach jednocześnie wkroczyli do mieszkań podejrzanych, dokonując zatrzymań i zabezpieczając dowody, w tym telefony komórkowe, gotówkę w różnych walutach, biżuterię, wartościowe zegarki oraz broń gazową.

Wśród zatrzymanych znalazły się osoby, które w całej strukturze pełniły różne role. Dwóch 23-latków i 28-latek zajmowali się telefonowaniem do pokrzywdzonych. Kolejnych ośmiu w wieku od 18 do 68 lat zajmowało się logistyką, a dwóch 22 i 25-latek odbierali pieniądze od poszkodowanych.

Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami. Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec 11 zatrzymanych areszt tymczasowy na 3 miesiące, podczas gdy dwóch podejrzanych zostało objętych policyjnym dozorem. Za udział w grupie przestępczej grozi im kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Całą sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Jak chronić się przed oszustwami?

Bądź czujny: Policja lub inne instytucje nigdy nie żądają przekazywania pieniędzy przez telefon. W przypadku podejrzeń warto skontaktować się z lokalnym posterunkiem policji.

Weryfikuj informacje: Zanim zareagujesz na jakiekolwiek prośby czy informacje o nagłych wypadkach, upewnij się, że są one prawdziwe. Skontaktuj się z osobą, o której mowa, lub poproś o potwierdzenie przez innego członka rodziny.

Nie przekazuj pieniędzy obcym osobom: Niezależnie od tego, jak bardzo historia brzmi wiarygodnie, nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz, ani nie wykonuj transakcji na ich rzecz. Pamiętaj, prawdziwa policja nigdy nie będzie żądać od ciebie pieniędzy przez telefon!

Zadbaj o edukację: Poinformuj swoich bliskich, zwłaszcza osoby starsze, o popularnych oszustwach i jak się przed nimi chronić.

Jak zweryfikować czy dzwoni prawdziwy policjant?