Zgadniecie kto stworzył najlepszy salonik na lotnisku w Europie? Dobrze nam znana marka

Latanie samolotem to często czekanie i czekanie. Czasem, bo lot się opóźnia, a czasem kilka godzin na lotnisku wpisane jest w plan lotu z przesiadką. Gdzie pasażerowie mogą wytracać czas? Na lotniskach jest mnóstwo miejsc siedzących, sporo restauracji, a także specjalne salony lotniskowe, gdzie jest wygodnie i cicho. Można tam się dostać np. ze specjalną kartą, jeśli się często lata, czasem salonik wliczony jest w bilet, a niektórzy decydują się po prostu zapłacić za wstęp. Jedno z takich miejsc stworzyła dobrze nam znana marka motoryzacyjna i bardzo lubi się nim chwalić.

Belgijska linia lotnicza i japoński producent premium

Chodzi o Lexusa i jego wyjątkowy projekt na lotnisku w Brukseli. „THE LOFT" to salon lotniskowy o powierzchni ponad 2000 m2. Przestrzeń stworzona przez markę Lexus oraz linie lotnicze Brussels Airlines działa na lotnisku w Brukseli od 2018 roku. „THE LOFT" podzielono na kilka stref, by spełnić oczekiwania gości. To luksusowa przestrzeń do czekania na swój lot w jak najlepszej atmosferze.

W saloniku nie zabrakło oczywiście samochodowych motywów, a Lexus przemycił do środka swój sposób projektowania i język stylistyczny. W centrum umieszczono bar, jest też strefa relaksu z wygodnymi fotelami z Lexusa LS z masażem Shiatsu, a także wydzielona przestrzeń dla tych, którzy pracują w podróży. Szczególnie istotna jest najwyższa jakość materiałów oraz wykonania, a także poziom obsługi zgodny z zasadami japońskiej gościnności Omotenashi i dbałość o najdrobniejsze detale jak ciepłe ręczniki Oshibori, które wręczane są na powitanie.

THE LOFT Lexusa i Brussels Airlines tak bardzo się wszystkim spodobał, że zdominował prestiżowe zmagania lotniskowych salonów. Tak, są takie konkursy.

Salon lotniskowy Lexusa z szóstą nagrodą

Salon lotniskowy „THE LOFT" zdobył prestiżową nagrodę „Europe’s Leading Airline Lounge 2024" w plebiscycie World Travel Awards. Co ważne, to szóste z rzędu wyróżnienie dla przestrzeni na lotnisku w Brukseli.

Ta nagroda to potwierdzenie, że „THE LOFT" idealnie łączy najwyższy poziom obsługi klienta z inspirującym designem. Przestrzeń odzwierciedla nasze przywiązanie do zasad gościnności Omotenashi. W każdym aspekcie stosujemy to samo podejście, co w naszych samochodach – od ekskluzywnego Lexusa LM po najmniejszego w gamie Lexusa LBX

- powiedział Filip Belmans, szef działu Communications & Customer Experience w Lexus Europe. Jeśli chcecie zobaczyć, w czym tkwi tajemnica THE LOFT, to zamieszczamy poniżej nagranie, jakie zamieściły belgijskie linie lotnicze przy okazji jednej z poprzednich nagród. Salonik jest cały czas ulepszany i poprawiany. Ostatnio zmodernizowano strefę prysznicową oraz bufet.

