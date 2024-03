Takie akcje nam się podobają. Volvo zrobiło legowiska dla psów ze... swoich reklam

Na Moto.pl mamy prawdziwy weekend z czworonogami. Wczoraj mogliście u nas przeczytać test klatki dla psów, w którym główną rolę grała Szyszka, której nowy bezpieczny sposób jazdy samochodem bardzo się spodobał. Szyszka do moich rodziców trafiła ze schroniska w Płocku. Dlatego na pewno spodobałaby się jej akcja, o której piszemy dzisiaj. Dom Volvo przygotował niespodziankę dla zwierzaków właśnie ze schroniska.

Stare materiały reklamowe dostały nowe życie w schronisku

Dom Volvo ponownie dał drugie życie swoim starym materiałom reklamowym. We współpracy z marką Hauever i Pets Studio przerobił je na ciepłe i wodoodporne legowiska dla potrzebujących zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie.

- czytamy w informacji prasowej. Dom Volvo już kolejny raz zebrał swoje stare materiały reklamowe i przekazał je specjalistom. Legowiska zrobiła firma Hauever razem z Pets Studio. Znawcy tematu stworzyli w sumie 22 legowiska w rozmiarze 60 na 50 cm oraz 15 dla większych psiaków w rozmiarze 80 na 60 cm.Trafiły one do Schroniska w Celestynowie, bezpośrednio na ręce Kierownik Schroniska, pani Darii Balcer, i jak widzimy na zdjęciach już są chętnie używane.

Psy czekają na dobrych ludzi i adopcję

Szczytna idea i mądry sposób na wykorzystanie niepotrzebnych materiałów. Dobrze, że zamiast trafić na śmietnik, dostały drugie życie, a teraz pomagają w schronisku. Oby więcej takich akcji. I co ważne, nie skończyło się tylko na samych posłaniach. początku marca. Podczas wizyty w schronisku powstały zdjęcia psów, które najpilniej czekają na adopcję. W Domu Volvo zawisną plakaty-kolaże z informacją o czworonogach. Salon w ten sposób chce zwiększyć szanse na znalezienie domu zwierzętom i tym samym realnie wspomóc proces adopcji w Celestynowie.

Volvo lubi angażować się w takie bardziej lokalne akcje społeczne. O przeróżnej tematyce. Pisaliśmy nie raz choćby o... wypożyczalni choinek. W autoryzowanych salonach Volvo na chętnych do spędzenia eko-świąt czekały drzewka do wypożyczenia. Choinki w donicach z salonów Volvo wędrowały do domów w całej Polsce. Świąteczne drzewka to jednak tylko część akcji. Potem sadzono drzewa w miejscach, które wskazali leśnicy. Czekamy na kolejne takie pomysły i trzymamy kciuki.