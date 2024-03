To te samochody kradną złodzieje w Polsce. Mamy aktualną listę modeli i marek

W latach 90 i wczesnych 2000 kradzieże samochodów były w Polsce prawdziwą plagą, a kierowcy żyli w strachu. Mroczne czasy minęły, ponieważ teraz kradzione samochody liczy się w kilku tysiącach rocznie. W Polsce ogólnie jest teraz znacznie bezpieczniej, a do tego sami producenci wyposażają swoje auta w lepsze zabezpieczenia, które zniechęcają złodziei-amatorów. Z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR wynika, że w 2023 r. skradziono u nas 5646 samochodów. Ta liczba jest oparta na danych CEPiK, nie są to więc oficjalne dane policji, ale i tak dają dobry obraz tego, co dzieje się w kraju.

Jakie samochody są kradzione w Polsce? Oto lista marek i modeli

5646 skradzionych samochodów to o 8,3 proc. mniej w porównaniu z 2022 r. Nie powinno dziwić, że najwięcej aut ukradziono w województwie mazowieckim, co stało się za sprawą największego miasta w kraju. W samej Warszawie z ulic zniknęło 1518 pojazdów. To żadna niespodzianka. Tak samo jak lista najczęściej kradzionych samochodów. Znajdziemy na niej auta, które są w Polsce po prostu bardzo popularne. Najczęściej kradzione marki samochodów w Polsce w 2023 r.:

Toyota – 869 egzemplarzy, Audi – 427 egzemplarzy, Volkswagen – 398 egzemplarzy, BMW – 383 egzemplarze, Mercedes – 328 egzemplarzy, Kia – 303 egzemplarze, Renault – 285 egzemplarzy, Hyundai – 282 egzemplarze, Fiat – 274 egzemplarze, Peugeot – 202 egzemplarze.

Najczęściej kradzione modele samochodów w Polsce w 2023 r.

Toyota Corolla – 247 egzemplarzy, Toyota RAV4 – 189 egzemplarzy, Hyundai Tucson – 152 egzemplarze, Fiat Ducato – 148 egzemplarzy, Kia Sportage – 113 egzemplarzy, Renault Master – 110 egzemplarzy, Toyota Yaris – 101 egzemplarzy, Toyota C-HR – 101 egzemplarzy, Toyota Camry – 96 egzemplarzy, Audi A4 – 95 egzemplarzy.

Jak bronić się przed kradzieżą? Zapytaj samych producentów

Takie listy trafiają także do polskich oddziałów danych marek, a te reagują. Znakomitym przykładem są producenci z Azji, których Polacy uwielbiają, a złodzieje biorą je na celownik. I koncern Toyota, i Hyundai oferują bardzo skuteczne zabezpieczenie, które sprawiają, że złodziejom coraz trudniej jest odjechać nieswoim samochodem z parkingu. Przy zakupie nowego auta warto się dodatkowymi zabezpieczeniami zainteresować.

Poza zorganizowanymi gangami profesjonalistów, większość kradzieży to wynik przypadku, a nie wielodniowej obserwacji nawyków kierowcy. Złodziej po prostu wykorzystuje nadarzającą się okazję. A przed taką kradzieżą można się uchronić. Złodzieja mogą zaskoczyć... rozwiązania mechaniczne, jak laski na kierownice czy rygle do skrzyń biegów. Złodzieje się ich nie spodziewają, bo nie są dziś popularne. Najmłodsi nigdy nie mieli nawet okazji korzystać z wytrycha czy łomu. Dlatego przestarzałe metody zabezpieczania aut są najskuteczniejsze. Istotne jest też nasze zachowanie. Jeśli parkujecie samochód blisko swojego domu, to warto zabezpieczyć kluczyk. Są specjalne pudełka, które nie pozwolą przejąć sygnału.

Ciekawym trendem, który dotarł do nas ze Stanów, jest ukrywanie w samochodzie AirTaga. Nieświadomy złodziej odjedzie, a iPhone powiadomi kierowcę, że jego auta właśnie się przemieszcza. Podobne rozwiązania wprowadzili oczywiście także inni producenci, ale nadajnik Apple jest zdecydowanie najpopularniejszy.