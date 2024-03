Kobieta za kierownicą. Statystyki pokazały ile jest prawdy w stereotypach

Zacznijmy od twardych statystyk. W 2023 roku kobiety, kierujące samochodami osobowymi, były odpowiedzialne za zaledwie 28,2 proc. wszystkich wypadków drogowych w Polsce. W tym samym okresie mężczyźni stanowili ponad 69,2 proc. sprawców wypadków, a 2,5 proc. przypadków pozostało nierozwiązanych. Te liczby oznaczają znaczący spadek w porównaniu do sytuacji sprzed siedmiu lat, gdy kobiety były odpowiedzialne za co czwarty wypadek drogowy w kraju.

REKLAMA

Kobiety są mniej pewne, ale jeżdżą bezpieczniej

Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS, podkreśla, że choć niektóre kobiety mogą odczuwać mniejsze zaufanie do swoich umiejętności za kierownicą, statystyki jednoznacznie dowodzą, że są one bardziej bezpiecznymi kierowcami. Pomimo że posiadaczki prawa jazdy stanowią ponad 40 proc. społeczeństwa, wypadają zdecydowanie korzystniej w analizach związanych ze zdarzeniami drogowymi.

Statystyki po stronie kobiet

Kobiety kierujące samochodami osobowymi spowodowały jeden wypadek na 6,7 miliona przejechanych kilometrów, podczas gdy mężczyźni mieli na swoim koncie jeden wypadek na 4,7 miliona kilometrów. Analizy wykazują również, że kobiety rzadziej są sprawcami wypadków ze skutkiem śmiertelnym, a ryzyko uczestnictwa w wypadku jest dla nich 2 do 4 razy niższe niż dla mężczyzn, przeliczając na kilometr podróży.

Zobacz wideo

Dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog transportu z ITS, dodaje, że kobiety znacznie rzadziej uczestniczą w różnych formach ryzykownych zachowań na drodze. Ich styl jazdy charakteryzuje się większą opanowaniem, rzadszym przekraczaniem dozwolonej prędkości, a także unikaniem niebezpiecznych manewrów. Badania wykazują, że mimo pewnych różnic indywidualnych, kobiety częściej kładą nacisk na bezpieczeństwo i rozsądek w ruchu drogowym.

Statystyki ITS dowodzą, że wbrew obiegowej opinii, kobiety prezentują się jako bardziej odpowiedzialne, bezpieczne i świadome kierujące, co przekłada się na niższą liczbę wypadków drogowych spowodowanych przez nie w porównaniu do mężczyzn.