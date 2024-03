Usunąć znak D-51 przed fotoradarami. Nasi czytelnicy mają jasne zdanie. 65 do 33 proc.

Są kraje, w których stawia się fotoradary i ich w ogóle nie oznacza, kierowcy muszą więc mieć się na baczności cały czas. Ba, czasem same urządzenia są niepozornymi szarymi skrzynkami, które trudno zauważyć, dopóki obok nich nie przejedziemy. Po wizycie w jednym takim kraju opublikowaliśmy na Moto.pl felieton o polskich fotoradarach. W komentarzach doszło do gorącej dyskusji, a w sondażu, w którym spytaliśmy o to, czy i w Polsce powinno się je ukrywać zagłosowało grubo ponad tysiąc osób.

Czy fotoradary w Polsce powinny być wyraźnie oznaczone?

Zdanie naszych czytelników raczej nikogo nie zdziwi, bo większość opowiedziała się za aktualnym systemem. Większość chce, że przed fotopułapką stał znak D-51, który ostrzega o fotoradarze. Zdziwiło nas jednak, że całkiem spora grupa ma odmienne zdanie. Tak prezentują się wyniki sondażu, które sprawdziliśmy w chwili pisania artykułu. Na pytanie "Czy Twoim zdaniem fotoradary powinny być dokładnie oznaczane?":

782 osoby odpowiedziały, że "tak", to 65 proc. wszystkich głosujących

z kolei 395 czytelników stwierdziło, że "nie", stanowili 33 proc. w sondażu

tylko 27 osób (dwa proc.) nie miało zdania

Dlaczego w ogóle stawia się znaki przed fotoradarami?

Są dwie szkoły korzystania z fotoradarów. Na zachodzie Europy (ale nie tylko tam) fotoradarów często nie oznacza się w ogóle albo stawia się tylko znak informujący, że na danej drodze możemy się spodziewać kontroli. Ale gdzie dokładnie? Tego nikt kierowcy nie wskazuje. To wymaga na kierujących większą dyscyplinę i sprawia, że wszyscy jadą grzecznie i przepisowo. Ukryte fotoradary połączone są często z wysokimi mandatami, które wystawiane są za nawet najmniejsze przekroczenie prędkości.

U nas podobną rolę pełnią odcinkowe pomiary prędkości. Fotoradarów używamy inaczej. Punktowo. Ich oznaczanie i dokładne wskazywanie lokalizacji (niektóre nawigacje mają je nawet wgrane, a auto pika przed) może się wydawać absurdalne, ale też może spełniać swoją rolę. Urządzenia stawia się w miejscach szczególnie niebezpiecznych, np. na skrzyżowaniach lub zakrętach, gdzie dochodzi do wielu wypadków. Znak informujący o fotoradarze zmusi kierowcę do zwolnienia w niebezpiecznym miejscu, drogowcy osiągają więc swój cel.

Nieważne, który system jest lepszy. Ważne, żeby działał

Osobiście wolałbym chyba ten bardziej radykalny system bez znaków, ponieważ jakoś wydaje mi się skuteczniejszy, a pod odcinkowych pomiarach prędkości, na których prawie wszyscy jadą grzecznie i przepisowo, widać, że część Polaków potrzebuje takiego bata. Jednak i nasz sposób korzystania z fotoradarów może być skuteczny. Ważne, żeby korzystać z niego mądrze i wsłuchiwać się w głosy lokalnych społeczności i policjantów. Tylko tak nasz punktowy sposób działania będzie działał. Nie musimy chyba przypominać, że nadmierna prędkość to wciąż jeden z głównych powodów śmiertelnych wypadków w Polsce. M.in dlatego od dwóch lat mamy znacznie wyższe mandaty:

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny,

o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne,

o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne,

o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

o 31–40 km/h – mandat 800 zł i 9 punktów karnych,

o 41–50 km/h – mandat 1000 zł i 11 punktów karnych,

o 51–60 km/h – mandat 1500 zł i 13 punktów karnych,

o 61–70 km/h – mandat 2000 zł i 14 punktów karnych,

o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł i 15 punktów karnych.

Dla kierowców-recydywistów przewidziano podwajanie się kar w przypadku przekroczenia prędkości o ponad 31 km/h. Możliwy jest więc nawet mandat wysokości pięciu tysięcy złotych. W przypadku systemu podwójnych kar podwajają się tylko mandaty w złotówkach. Punkty karne są takie same.

