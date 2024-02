Deweloperom nie podoba się przepis o miejscu parkingowym na mieszkanie. Chcą go usunąć

Problem z dostępem do miejsc parkingowych na starszych osiedlach jest potężny. Podczas budowania nowych, rząd chciał zatem rozprawić się z nim. Skutek? W ustawie nazywanej potocznie lex deweloper (która pojawiła się w życie 12 maja 2023 r.), pojawiły się wymogi dotyczące nowych inwestycji i ilości miejsc parkingowych.

Lex deweloper: jedno mieszkanie = przynajmniej jedno miejsce parkingowe

Dziś zasady są proste. W strefie śródmiejskiej na każde mieszanie w nowo budowanym bloku musi przypadać jedno miejsce parkingowe. W przestrzeni znajdującej się poza strefą śródmiejską wskaźnik ten rośnie do 1,5. Chodzi o to, aby wszyscy mieszkańcy mieli zapewnioną przestrzeń do zaparkowania pojazdu. Chodzi też jednak o to, że rozwiązanie nie spodobało się deweloperom. Oznacza wyższe koszty budowy. Skutek? Nowe inwestycje stanęły.

Budowa miejsca kosztuje 70 tys. zł. Deweloper sprzedaje je za połowę kwoty

Budowa jednej kondygnacji parkingu w budynku to aż 12 do 13 proc. ogólnego kosztu inwestycji. Oznacza to mniej więcej tyle, że w mniejszym mieście wybudowanie jednego miejsca w hali garażowej kosztuje jakieś 70 tys. zł. Miejsce takie jest jednak sprzedawane za 35 do 40 tys. zł. To oznaczałoby zatem stratę dla dewelopera. Dlatego firma rozlicza ją... doliczając brakującą kwotę do każdego sprzedanego metra kwadratowego w budynku. To winduje cenę mieszkań. Nowe wymogi oznaczałyby zatem dalsze podwyżki.

Mieszkania wybudowane przy wykorzystaniu tego wskaźnika byłyby bardzo drogie. Dlatego budujemy tylko w oparciu o uchwały lokalizacyjne wydane przed wejściem w życie tej noweli. Pozostałe inwestycje zostały wstrzymane do czasu zmiany przepisów – wyjaśnił redakcji serwisu Prawo.pl Patryk Kozierkiewicz, prawnik z Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Przepis dotyczący miejsc parkingowych zniknie? Jest na to szansa

Aby ograniczać koszty, deweloperzy realizują dziś przede wszystkim te inwestycje, które zdobyły pozwolenia przed wprowadzeniem nowych przepisów. Restrykcyjnym wymogom zatem nie podlegają. Nowe są wstrzymywane. Firmy czekają na nowelizację ustawy lex deweloper i zdjęcie wymogu dotyczącego ilości miejsc parkingowych. Kiedy się tego doczekają? Nowy rząd wysyła pierwsze sygnały w ten sprawie. Ministerstwo Rozwoju i Technologii – według informacji, do których dotarła redakcja serwisu Prawo.pl – szykuje właśnie nowelizację. Tyle że słowo "szykuje" nie jest mocno precyzyjne. Ciężko mówić zatem o konkretnych terminach.