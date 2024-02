Na protestach widać sporo zielonych traktorów John Deere. Co to za firma?

Protesty rolnicze sprawiły, że mieszkańcy miast na zdjęciach lub na żywo mogą zrobić przegląd sprzętu, który znajduje się w rękach polskich rolników. Szczególną uwagę przykuwają ciągniki z logo John Deere. Co to za firma i ile tak właściwie kosztuje taki traktor?

REKLAMA

Zobacz wideo Traktorzysta jechał zygzakiem i śpiewał. Badanie alkomatem wykazało ponad 3 promile alkoholu

Co warto wiedzieć o firmie John Deere?

John Deere jest jednym z liderów w produkcji sprzętu rolniczego. Firma powstała w 1837 r. w USA. A założył ją sam John Deere – kowal z Grand Detour w stanie Illinois. Choć nie od razu przedsiębiorstwo miało zasięg ogólnoświatowy. Początkowo było kowalską kuźnią. Szersze horyzonty otworzyły się przed nią dopiero w roku 1868 r.

Dziś John Deere może się pochwalić serią sukcesów i naprawdę imponujących wyników. Przykład? Idealny dotyczy tego, że:

aktualnie firma zatrudnia blisko 50 tys. pracowników. Działa na ponad 130 rynkach świata, a kapitalizacja giełdowa całego koncernu opiewa na kwotę sięgającą blisko 102 mld dolarów.

to John Deere wynalazł samooczyszczający się pług. Stworzył go w 1837 r.

historia ciągników rolniczych z logo John Deere zaczęła się w 1918 r. Wszystko za sprawą przejęcia firmy Waterloo Gasoline Engine Company. Pierwszy traktor John Deere powstał w 1923 r.

w historii John Deere pojawia się epizod dotyczący współpracy z czeskim Zetorem. Traktory firmy sygnowane logo amerykańskiej marki trafiały do Australii, Argentyny czy Meksyku.

John Deere jest dziś najczęściej wybieranym producentem maszyn rolniczych w Europie.

W logo marki pojawia się jeleń. Można przyjąć, że stanowi on nawiązanie do angielskiego słowa deere, pojawiającego się w nazwie przedsiębiorstwa. Warto jednak pamiętać, że sama nazwa wzięła się od imienia i nazwiska założyciela firmy. Jeleń w logo pojawił się później.

Ile kosztuje nowy traktor John Deere?

John Deere jest jedną z najstarszych firm przemysłowych w Stanach Zjednoczonych. Ma 101 lat doświadczenia w budowaniu ciągników rolniczych. Ile jednak kosztuje amerykański traktor? No i tu mamy złą informację. Bo John Deere to nie pojazd na każdą kieszeń. Ceny nowych traktorów są naprawdę astronomiczne. Za ciągnij serii 6R 155, a więc jednej z niższych linii modelowych, trzeba w wariancie mocno optymistycznym zapłacić blisko 853 tys. zł. Pojazd pochodzący już z niemalże topowej serii 8R kosztuje już blisko 2 mln zł.

Co oferuje traktor, który jest droższy Lamborghini Huracana Performante, Bentleya Continentala Flying Spur W12 S czy małego Rolls-Royce`a? 9-litrowy silnik o mocy dochodzącej do 443 koni mechanicznych, pompę hydrauliczną o wydajności do 318 l/min, podnośnik tylny, który jest w stanie udźwignąć 9000 kg czy amortyzowaną kabinę pasażerską.