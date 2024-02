Felgi większe, niż 23 cale nie mają sensu? Tak uważa Land Rover

Współczesne samochody zaczynają przypominać stylistyczne dzieła sztuki. A jak wiadomo, w kwestii projektu, najważniejszym elementem poza oryginalnym pomysłem, są proporcje. Co na ich temat wiedzą projektanci? Kiedyś usłyszałem od jednego z nich, że wysokość koła powinna odpowiadać połowie wysokości nadwozia.

Średnica felg może rosnąć, ale nie bez końca. 23 cale to bezpieczna granica

Samochody w ostatnich latach rosną. To szczególnie dotyczy SUV-ów. Większa karoseria oznacza z kolei większą felgę. Przykład? Dziś w niektórych Renault standardem staje się 20-calowa obręcz, a w samochodach luksusowych zdecydować się można nawet na 23- czy 24-calowe "alusy". To naturalny kierunek, który jednak w którymś punkcie musi się kończyć. Na temat swojej granicy wypowiedzieli się np. projektanci Range Rovera. Ci nie mają zamiaru tworzyć obręczy o średnicy większej, niż 23 cale. To ich zdaniem nie ma żadnego sensu.

Warto na marginesie dodać, że już 23 cale stanowią wyzwanie podczas zakupu opon. Ogumienie jest drogie i ma mocno ograniczoną ofertę. W chwili obecnej opony dla felg o średnicy przekraczającej 24 cale mają raczej charakter specjalistyczny. Są dedykowane pojazdom przemysłowym.

Maksymalnie 23 cale, ale za to w obręczy zrobionej z karbonu

Sprawę w rozmowie z dziennikarzami magazynu CarThrottle skomentował Matt Becker – dyrektor zespołu inżynieryjnego firmy JLR. Powiedział, że żaden z kierowców nie chciałby nawet wejść powyżej 23 cali. Tym bardziej że na rynku nie ma zbyt wielu felg o wielkości np. 24 cali. Jednocześnie Matt Becker opowiedział o jeszcze jednej kwestii. Mianowicie o tym, że Land Rover, a w tym Range Rover, chce mocno stawiać na obręcze wykonane z karbonu. Tak, okazują się one drogie. Mówimy jednak o modelu luksusowym. Wysoką cenę materiału uda się zatem "zaszyć" w cenniku.

Karbonowe felgi przynoszą jednak dodatkową zaletę. Przy rozmiarze na poziomie 23 cali pozwalają na zaoszczędzenie aż 36 kg masy. Każda z obręczy jest o 9 kg lżejsza. To niezwykły wynik w czasach, w których każdy gram ma znaczenie podczas projektowania samochodu. Szczególnie dużego i luksusowego SUV-a. Oznacza bowiem lepsze osiągi, ale i poprawione wyniki emisyjności czy zasięg wersji elektrycznej.