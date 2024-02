Warszawa podała szczegóły i termin otwarcia podziemnej trasy tramwajowej

Zgodnie z zapowiedziami urzędu miasta, prace budowlane mają ruszyć już za dwa miesiące, a sama trasa ma być gotowa w połowie 2026 roku. Obejmuje ona 1,6 km torów, z czego 500 metrów będzie przebiegać pod ziemią. Trasa ma umożliwić szybszą podróż między Ochotą a Dworcem Zachodnim.

Jak będzie wyglądać podziemna trasa tramwajowa?

W ramach nowej trasy tramwajowej, pasażerowie zyskają szybkie połączenie między ul. Grójecką a Dworcem Zachodnim, skracając czas podróży do zaledwie 5 minut. Ratusz szacuje, że rocznie z trasy skorzysta ponad 1 mln 200 tys. pasażerów.

Warszawa Zachodnia stanie się komunikacyjnym hubem, łączącym tramwaje, autobusy i kolej. To strategiczny krok w rozwoju infrastruktury transportowej naszego miasta

podkreśla prezes Tramwajów Warszawskich, Wojciech Bartelski.

Nowa trasa tramwajowa zaczynać się będzie na dworcu Warszawa Zachodnia. Tu powstanie podziemny przystanek tuż obok wejścia na dworzec i będzie połączony przejściem podziemnym. Stąd tramwaj pojedzie tunelem o długości ok. 500 metrów – pod parkiem Pięciu Sióstr. Wyjazd z tunelu znajdować się będzie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. (między Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 a hotelem Ibis). Następnie przy ul. Szczęśliwickiej będzie pierwszy przystanek naziemny. Kolejny odcinek przebiegać będzie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. aż do ulicy Grójeckiej. Tam powstanie węzeł rozjazdowy, z którego tramwaje będą mogły ruszyć w trzech kierunkach: w stronę Centrum, Okęcia lub do pętli Banacha.

Podziemne przystanki tramwajowe

Podziemny przystanek tramwajowy z dwoma peronami ma przypominać stacje metra. Różnić je będzie jedynie wysokość peronów. Jak wyjaśniają władze miasta, perony tramwajowe będą bardzo blisko peronów kolejki WKD, po to by można przesiąść się z pociągu do tramwaju bez wychodzenia na zewnątrz – połączyć je mają ruchome schody. Wprowadzenie tego rozwiązania ma poprawić komfort podróży dla mieszkańców, szczególnie tych korzystających z połączeń z Warszawy Zachodniej.

Miasto wyjaśnia też, że różnorodność środków transportu oraz zielone elementy trasy, w tym 900 metrów "zielonych" torów, są elementami zgodnymi z europejskimi trendami.

Nowa trasa tramwajowa to nie tylko skrót podróży dla mieszkańców, lecz także ważny element większego planu rozwoju komunikacyjnego Warszawy, z perspektywą dalszego połączenia z Wilanowem i osiedlem Odolany. Inwestycja jest finansowana z unijnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.