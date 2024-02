Nextbike ukarany przez UOKiK. Operator rowerów miejskich musi zapłacić 800 tys. zł

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, poinformował, że Nextbike Polska Spółka Akcyjna stosował w umowach z konsumentami klauzule o charakterze abuzywnym. Klauzule te pozwalały przedsiębiorcy na jednostronną zmianę zawartych w regulaminach zapisów bez określenia przesłanek takich działań. W 2020 roku spółka skorzystała z tego uprawnienia, wprowadzając jednorazową opłatę za korzystanie z kont użytkowników w wysokości 10 zł, co spotkało się z krytyką klientów.

Nielegalne praktyki Nextbike

Osoby korzystające z wypożyczalni Nextbike muszą założyć indywidualne konto użytkownika, na którym gromadzą środki przeznaczone na wypożyczenie rowerów. Umowy dotyczące tych kont są zobowiązaniami ciągłymi zawartymi na czas nieokreślony, co było przedmiotem kontrowersji. Prezes UOKiK uznał, że konsumentów nie informowano, w jaki sposób i w jakich okolicznościach spółka może wprowadzić zmiany do regulaminów, co uznano za nieuczciwe praktyki.

Nextbike Polska w żaden sposób nie precyzował, w jakich okolicznościach może wprowadzić zmiany do regulaminów ani czego mogą one dotyczyć. Konsumenci nie byli w stanie przewidzieć, że zostaną obciążeni nową opłatą

- stwierdził Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Decyzja Prezesa UOKiK nakłada na Nextbike Polska obowiązek zapłaty kary oraz poinformowania konsumentów o decyzji. Konsumentom przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń w sądzie. Spółka zobowiązana jest także opublikować odpowiednie oświadczenia na swojej stronie internetowej oraz na profilu na portalu społecznościowym Facebook.

Źródło: UOKiK