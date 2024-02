Mandat za parkowanie pod m.in. Lidlem i Biedronką pod lupą UOKiK. Niejasne zasady?

Zakupy w popularnym markecie mogą się zakończyć mandatem za parkowanie... Ale zaraz, zaraz. Przecież to jest teren prywatny. Jak zatem mandat jest możliwy? A jest możliwy, bo wlepi go nie straż miejska czy policja, a prywatna firma. Sprawą postanowił się jednak zająć UOKiK. Reaguje w ten sposób na zarzuty kierowców.

Na co skarżą się kierowcy w sprawie płatnych parkingów?

Na co skarżą się kierowcy? Mają co najmniej kilka zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania płatnych parkingów przed marketami. Zwracają uwagę m.in. na to, że:

Niezwykle łatwo jest dostać karę za parkowanie. Bo o tym wcale nie musi zadecydować brak bileciku za szybą. Kontroler może bowiem uznać, że bilecik jest nieczytelny lub niewidoczny. A więc nawet zgodne z regulaminem skorzystanie z bezpłatnego parkowania może się zakończyć karą.

Regulaminy płatnych parkingów przed marketami wcale nie są jasne i przejrzyste. Co więcej, w przypadku każdego parkingu mogą być różne. Zarządy poszczególnych placów mają bowiem pełną dowolność w ustalaniu ich treści. Nie regulują tej kwestii żadne przepisy.

Regulamin parkowania przed marketem powinien być umieszczony przy wjeździe na parking, a nie "zaszyty" gdzieś na ścianie budynku lub zapisany malusieńkimi literami na parkometrze.

Proces złożenia reklamacji od kary za parkowanie przypomina gehennę. Zarządca wystawiający karę robi wszystko, aby odrzucić roszczenie kierowcy i aby zmusić go do płatności.

Co da interwencja UOKiK w sprawie płatnych parkingów przed marketami?

Kara za parkowanie przed marketem bez biletu wynosi od 90 do nawet 150 zł. Dużo zależy od danego punktu. To dużo i niedużo. Niedużo, bo kwota praktycznie odpowiada kwocie mandatu za nieprawidłowe parkowanie. Dużo, bo przecież kierowcy pojawiają się na takich parkingach dość często. Dość często, bo dziś nawet w mniejszych miastach markety tworzą płatne parkingi. To sprawia, że ryzyko otrzymania "mandatu" jest zwielokrotnione. Interwencja UOKiK jest zatem dość ważna. Szczególnie gdy zakończy się np. karą dla jednego z operatorów parkingów. Kara stanie się czymś na kształt prawa precedensowego. Przestrzeże inne firmy przed nadużyciami.