Demontaż aut w Polsce. Te auta najczęściej lądują na szrocie

Jak wynika z danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w 2023 roku z powodu demontażu wyrejestrowano dokładnie 389 513 samochodów osobowych. Jak zauważa SAMAR, jest to o 7,6 proc. mniej niż w 2022 r., kiedy to na złom trafiło 421 728 aut. Co więcej, w porównaniu do wyniku z 2021 r. (485 515) liczba wyrejestrowań w związku z demontażem zmalała o 19,8 proc. "Rekordowy pozostał wynik z 2018 r., kiedy do stacji demontażu trafiło ponad 500 tys. samochodów osobowych" - dodają przedstawiciele Instytutu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Demontaż aut w Polsce. Najwięcej wyrejestrowań w woj. śląskim

Najwięcej aut zezłomowano w woj. śląskim - 48 345 szt. Na kolejnym miejscu uplasowało się woj. mazowieckie. W ubiegłym roku z powodu demontażu wyrejestrowano tam dokładnie 44 315 pojazdów. Trzecie miejsce zajęło woj. wielkopolskie z liczbą 40 269 szt. Co ciekawe, na drugim końcu zestawienia znalazło się graniczące z liderem rankingu woj. opolskie. Zdemontowano tam łącznie 9327 osobówek. Drugą najmniejszą liczbę wyrejestrowań odnotowano w woj. podlaskim - 11 890 szt. Tuż za nim znalazło się woj. lubuskie, w którym to wyrejestrowano z powodu demontażu łącznie 12 058 aut.

Analiza danych z poszczególnych regionów pokazuje, że tylko w jednym województwie - kujawsko-pomorskim - liczba demontowanych aut w porównaniu do 2022 roku wzrosła (o 270 sztuk, +1,2 proc.). Co ciekawe, w 2022 roku właśnie to województwo odnotowało największy spadek (-6,8 proc.) demontażu w skali kraju. W 2023 roku z kolei największy spadek liczby demontowanych aut należy do województwa podkarpackiego (-15,4 proc.)

- zauważa instytut SAMAR.

Demontaż aut w Polsce w 2023 r. Opel najchętniej złomowaną marką

Wnioskując po danych z bazy CEPiK, Polacy zamiast "sprzedać opla", wolą go zezłomować. To właśnie pojazdy tej marki najczęściej lądowały na szrocie. W 2023 r. z powodu demontażu wyrejestrowano łącznie 56 057 aut. Bardzo często złomowane były także volkswageny. Z powodu demontażu wyrejestrowanych zostało łącznie 52 600 szt. Tuż za nim, z wynikiem niższym o ponad 15 tys. sztuk, uplasowało się renault. W jego przypadku wyrejestrowano 37 210 egzemplarzy.

Pełne zestawienie 20 marek najczęściej demontowanych w Polsce w 2023 roku:

Opel - 56 057 szt. Volkswagen - 52 600 szt. Renault - 37 210 szt. Fiat - 36 130 szt. Ford - 34 258 szt. Audi - 20 167 szt. Peugeot - 20 047 szt. Skoda - 15 259 szt. SEAT - 13 936 szt. Citroen - 12 918 szt. Daewoo - 12 082 szt. Mazda - 11 391 szt. Mercedes - 9 771 szt. Nissan - 8 470 szt. BMW - 6 488 szt. Honda - 5 919 szt. Toyota - 5 598 szt. Volvo - 5 036 szt. Mitsubishi - 4 138 szt. Hyundai - 3 305 szt.

Demontaż aut w Polsce w 2023 roku. Najwięcej zezłomowanych pojazdów pochodziło z rocznika 1999

Jak zauważa SAMAR, w 2023 roku najczęściej demontowane były samochody wyprodukowane w 1999 roku - ponad 50 tys. sztuk (12,9 proc. wszystkich zdemontowanych w 2023 roku aut osobowych). Podobnie było również w latach poprzednich (2018-2022). "Nieco rzadziej do stacji demontażu trafiały samochody z roczników 2000 (48,4 tys. aut). W TOP10 roczników znalazły się jeszcze 3 z jedynką z przodu - 1998 (35,4 tys.), 1997 (22,1 tys.) i 1996 (15,3 tys.)" - stwierdzają przedstawiciele instytutu.

Lista dziesięciu najczęściej złomowanych roczników w 2023 roku: