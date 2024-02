Rączka przy dachu to najważniejszy element nowej Tacomy. Czemu? Sprawdźcie to wideo

Finałowy mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi National Football League to nie tylko święto sportu. To też święto światowego... marketingu. W 2023 r. Super Bowl obejrzało ponad 113 mln ludzi. Każda reklama emitowana w przerwie ma zatem potężny zasięg. Oczywiście pod warunkiem, że jest oryginalna i rzucająca się w oczy.

Czemu ta rączka przy dachu jest najważniejsza w nowej Tacomie?

W tym roku do kanonu ciekawych reklam emitowanych w czasie Super Bowl postanowiła dołączyć Toyota. Szczególnie że materiał ma promować ważny z amerykańskiego punktu widzenia samochód. Jest nim nowa Tacoma. Pick-up każdego roku sprzedaje się za oceanem w ilości dochodzącej do 250 tys. sztuk. Japończykom zależy zatem na efektownej prezentacji zmodernizowanego modelu.

Jak pick-up zostanie pokazany widzom Super Bowl? Otóż 30-sekundowe wideo to seria wycinków off-roadowych wyczynów nowej Tacomy. W nagraniu kluczowy nie jest jednak sam samochód, a raczej jego możliwości. Właściwie to nawet sposób ich odbioru przez pasażerów. Zachowanie podróżujących na prawym fotelu prowadzi do jednego wniosku. Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia nowej Toyoty jest... rączka przy dachu. To ją nerwowo łapią wożeni autem podczas pokonywania kolejnych przeszkód terenowych. Jednocześnie wykrzykują "woah, woah, woah" lub "no me gusta".

Bardzo ciekawie wygląda też tytuł reklamy. Bo ten brzmi "Can you handle it?" (pol. "Czy dasz sobie z tym radę?"). W tytule chodzi o grę słów. "Handle" to bowiem nawiązanie do rączki, która po angielsku to właśnie "handle".

Hybrydowej Tacomie nie brakuje mocy. Ma 326 koni i 630 Nm

Nagranie pokazujące sprawne poruszanie się nowej Toyoty Tacomy w terenie ma udowodnić jedno. Japończycy w generacji N400 nie bez przyczyny postawili na napęd hybrydowy. Ten nie jest błędem. Świetnie radzi sobie poza utwardzonymi drogami, a do tego sprawia, że nowa Tacoma jest najmocniejsza w historii. Układ i-Force Max składający się z 2,4-litrowego benzyniaka i motoru elektrycznego sparowanego z 8-biegowym automatem oferuje 326 koni mechanicznych i 630 Nm momentu obrotowego. Jego bardziej ekologiczny i oszczędny, ale to wcale nie oznacza braków mocy czy emocji.