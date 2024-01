Dantejskie sceny podczas protestu rolników we Francji. Drogi do Paryża zostały odcięte

Francuscy rolnicy domagają się od rządu zmian w kwestii cen produktów rolnych, zrównoważenia kosztów prowadzenia działalności, a także większej ochrony przed zagraniczną konkurencją, która objęta jest mniej rygorystycznymi regulacjami. Niestety, wszelkie propozycje, które do tej pory wysunęły władze, są traktowane przez protestujących jak nieśmieszne żarty. W związku z tym rozgoryczeni rolnicy, próbując wpłynąć na prawodawców, sięgają po coraz bardziej radykalne środki.

REKLAMA

Zobacz wideo

Protest rolników we Francji. Blokada dróg, ataki na ciężarówki

Jak przekazuje portal 40ton.pl, powołując się lokalne media, sytuacja wymknęła się spod kontroli zwłaszcza w okolicach Narbonne mieszczącego się ok. 100 km od granicy z Hiszpanią. Strajkujący zatrzymali tam litewską ciężarówkę, która jak się okazało, przewoziła importowane z zagranicy warzywa. Rolnicy zdezelowali cały zestaw, niszcząc przy okazji przewożony przez niego ładunek. Do podobnych ataków dochodzi w wielu innych miejscach.

"Pojawiają się też doniesienia o innych formach ataków, jak wylanie 20 tys. litrów wina z cysterny jadącej z Hiszpanii, czy rozrzucanie po jezdni całych ładunków warzyw i owoców" - przekazuje redakcja 40ton.net. To nie wszystko. Rolnicy rozpoczęli blokadę najważniejszych tras prowadzących do Paryża. "Zrozumieliśmy, że dopóki protest jest daleko od Paryża, przesłanie nie dotrze do odbiorcy" - stwierdził Arnaud Rousseau przewodniczący związku rolników FNSEA, cytowany przez TVN24. Dodał, że protesty będą kontynuowane w całym kraju w celu "wprowadzenia środków nadzwyczajnych dotyczących podstaw ich działalności".

Zablokowane są nie tylko drogi prowadzące do stolicy. Od piątku rolnicy blokują ruch także na innych trasach, zwłaszcza autostradach. Mowa tutaj głównie o odcinkach A7 oraz A9. Wielu kierowców musiało stawić czoło olbrzymim korkom, których długość sięgała nawet 400 km.

Protest francuskich rolników. Przed nami kluczowe wybory do europarlamentu

Strajk we Francji, która jest największym producentem płodów rolnych w Europie, jest symbolem nie tylko złej sytuacji rolników w regionie, ale także w całej Unii. Niewątpliwie będzie to jeden z najważniejszych punktów kampanii wielu europejskich polityków, którzy startować będą w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wnioskując po gorącej atmosferze w wielu państwach członkowskich, których przedstawicielstwa zdominowane są przez polityków z centrolewicy, partie prawicowe będą chciały wykorzystać aktualną sytuację i przeciągnąć wyborców na swoją stronę.