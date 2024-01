Polacy mają pomysł na zużyte łopaty turbin wiatrowych. Wykorzystają je w budowie dróg

Śmigła elektrowni wiatrowych stwarzają wyzwanie związane z ich utylizacją. Wbrew pozorom problem jest bardzo poważny. Materiał, z jakiego są wykonane łopaty, nie ulega biodegradacji, a jego czas pracy to zaledwie 10 lat. Po tym czasie łopaty turbin muszą być wymieniane. Szacuje się, że do 2035 roku liczba odpadów związanych z serwisem turbin wiatrowych wzrośnie do 225 tys. ton. Polscy naukowcy wpadli jednak na pomysł ponownego wykorzystania zużytych łopat, które praktycznie nie ulegają rozkładowi i już teraz zalegają na wysypiskach odpadów, m.in. w zachodniej Polsce. Wspólnie z uczelniami ze Ściany Wschodniej, zrzeszonymi w Politechnicznej Sieci Via Carpatia, proponują innowacyjne wykorzystanie tego "złomu".

Przełomowy pomysł polskich naukowców

Projekt o nazwie "Wtórne wykorzystanie łopat turbin wiatrowych w konstrukcjach inżynierskich" został rozpoczęty w kwietniu 2023 roku. Celem jest wykorzystanie materiału kompozytowego z łopat do budowy drogowych ekranów akustycznych. W odróżnieniu od innych metod recyklingu, naukowcy z Politechniki Białostockiej proponują pocięcie śmigieł na mniejsze elementy, które zostaną użyte do budowy paneli akustycznych.

Badania numeryczne metodą Elementów Skończonych wykazały, że panel akustyczny z wykorzystaniem materiału z łopat turbin wiatrowych jest bardzo wytrzymały. Teraz naukowcy przystępują do badań doświadczalnych, gdzie olbrzymie śmigła zostaną pocięte, a elementy włączone do konstrukcji paneli, które będą poddane próbom obciążeniowym.

Na wyniki badań czekają tez inne kraje

Prof. Broniewicz, pod którego przewodnictwem prowadzone są badania na Politechnice Białostockiej, zaznacza, że celem jest znalezienie efektywnego sposobu na wykorzystanie tych materiałów w budowie ekranów akustycznych. Ekrany te są obecnie budowane z różnych materiałów, z których każdy ma swoje wady. Materiał kompozytowy z łopat turbin wiatrowych może stanowić doskonałe rozwiązanie, eliminując negatywne cechy innych materiałów.

Projekt jest częścią programu ISKRA, wspierającego budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych. Planowane zakończenie projektu przewidziane jest na 31 lipca 2025 roku. Naukowcy z trzech uczelni pracują również nad międzynarodową publikacją, która ma przedstawić światu rezultaty ich badań.