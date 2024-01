Jak wynika z raportu przygotowanego przez UOKiK, w całym 2023 roku pobrano 1755 próbek paliw, z czego 831 stanowiły próbki benzyny, 743 oleju napędowego, a 181 LPG. 33 próbki wykazały nieprawidłowości, z czego większość, bo 26, dotyczyło ON. Oznacza to, że 1,9 proc. wszystkich sprawdzonych paliw nie przeszło pozytywnie badań. Co ciekawe, w przypadku autogazu nie wykryto odchyleń od norm. Dla porównania, w 2022 roku paliwo złej jakości wykryto w 31 z 1915 próbek, co oznacza odsetek na poziomie 1,6 proc.

REKLAMA

Zobacz wideo

Kontrola paliw. Nad czym skupiono się podczas badań?

Nieprawidłowości wykryte w oleju napędowym dotyczyły następujących parametrów:

stabilność oksydacyjna – określa odporność ON na starzenie. Niska objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania, co może prowadzić np. do zatykania filtrów paliwa czy zanieczyszczania zaworów wtryskowych;

temperatura zapłonu – zbyt niska może stwarzać ryzyko wybuchu oparów oleju podczas nalewania z dystrybutora;

zawartość wody – obecność wody w paliwie wynika najczęściej z nieszczelności zbiornika, w jakim jest przechowywana. Olej napędowy o zbyt wysokiej zawartości wody może prowadzić do korozji układu paliwowego.

W przypadku benzyny Pb 95 i Pb 98 zwracano uwagę na stopień prężności par. Parametr ten ma różną wartość dla paliwa letniego i zimowego. Od jego wysokości zależą łatwość uruchomienia silnika w temperaturze niskiej, a w wysokiej skłonność do tworzenia się korków parowych.

Lista stacji, na których wykryto paliwo niespełniające kryteriów jakości

Kontrolerzy wykryli nieprawidłowości na poniższych stacjach:

Woj. kujawsko-pomorskie

PKN Orlen, Bydgoszcz, ul. Fordońska 32 – olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu.

Poczta Polska, Bydgoszcz, ul. Gajowa 99 – olej napędowy, nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej.

Woj. lubelskie

stacja paliw MOBIL, Włodawa, ul. Chełmska 100 – olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu.

Woj. łódzkie

Budex, Będków-Kolonia 1 – benzyna 95, nieprawidłowy parametr prężności par.

Woj. małopolskie

Karima BIS, Strzeszów 1 – olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu.

Tylka, Rogoźnik, os. Za Torem 23A – olej napędowy, nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej (w pierwszym i drugim badaniu).

Woj. mazowieckie

A. i A. Pietrzyk, Gołębiów 24A – zakwestionowano jakość oleju napędowego, zaniżony parametr temperatury zapłonu.

Total (A. Węgliński), Radom, ul. 11-go Listopada 87 – olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu (w pierwszym i drugim badaniu).

Tramex, Dachowa 14A – olej napędowy, niewłaściwa temperatura zablokowania zimnego filtra CFPP (wynik badania wyniósł -4 stopnia Celsjusza, przy wymaganiach uwzględniających tolerancję max. -8 stopni).

BP (R. Gwara), Młodzieszynek 36 – benzyna 95, nieprawidłowy parametr lotności.

Woj. podlaskie

Dobkowski, Suwałki, ul. Mickiewicza 17 – olej napędowy, nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej (w pierwszym i drugim badaniu).

PKN Orlen, Stawiski, Pl. Wolności 14 – benzyna 95, niewłaściwa motorowa liczba oktanowa.

Woj. pomorskie

Adam Bugajski Firma Handlowo-Usługowa "A.B.", Łeba, ul. Wybrzeże 11 – olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu.

Maszak, Kościerzyna, Dworcowa 37 – olej napędowy, nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej (w pierwszym i drugim badaniu).

Woj. śląskie

Eurobaza (Moya), Skoczów, ul. Cieszyńska 25 – olej napędowy, nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej (w pierwszym i drugim badaniu).

Woj. świętokrzyskie

TANKTIR, Wąchock, ul. Starochowicka 108 – olej napędowy, próbka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu z uwagi na parametr zawartość wody. Wynik badania wyniósł 730 mg/kg przy wymaganiach uwzględniających tolerancję pomiaru max 260 mg/kg.

Moya, Zawichost, ul. Ostrowiecka 36A – olej napędowy, zbyt wysoka zawartość wody (300 mg/kg).

Woj. warmińsko-mazurskie

Benzol, Biała Piska, ul. Mickiewicza 26 – olej napędowy, nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej (w pierwszym i drugim badaniu).

A. P. M. Malinowski i S. Langowska, Świątki 38 – olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu (w pierwszym i drugim badaniu).

Woj. wielkopolskie

Watis, Turek, ul. Konińska 1 – olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu (w pierwszym i drugim badaniu).

Pieprzyk, Wieleń, ul. Wolsztyńska 10 – benzyna 98, nieprawidłowy parametr prężności par.

BP, Kalisz, ul. Złota 62 – benzyna 95, nieprawidłowy parametr prężności par.

AP Logistik, Kalisz, Wrocławska 26 – benzyna 95, nieprawidłowy parametr prężności par.

Woj. zachodniopomorskie,