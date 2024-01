Rząd chce "upijać" silniki zamiast karmić je paliwem. Na stacjach pojawi się benzyna E85

Pomysł jest generalnie dość prosty. Chodzi o to, aby w Polsce zacząć produkować paliwo nowej generacji. To miałoby się składać w 85 proc. z biokomponentów, a konkretnie etanolu. Do tak przygotowanej mieszanki, dodawane byłyby jedynie składniki smarujące.

Benzyna e85 w ciągu kilkunastu miesięcy na stacjach

Mocno zainteresowane produkcją nowego paliwa jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do tego stopnia zainteresowane, że minister Siekierski wraz z dyrektorem generalnym MRiRW Bogusławem Wijatykiem spotkali się z naukowcami z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Celem rozmowy było wypracowanie koncepcji. I ta brzmi obiecująco. Takie paliwo może pojawić się na stacjach w ciągu kilkunastu miesięcy. Poza tym ze spotkania można się dowiedzieć np., że benzyna E85 jest szeroko wykorzystywana w Brazylii.

Jakie zalety daje benzyna E85?

Paliwo E85 przyniosłoby trzy potężne zalety. Mowa o tym, że:

siłą jego ekologii jest fakt, że rośliny, z których będzie robiona nowa benzyna, w toku życia eliminują CO2 z powietrza. To oznaczałoby praktycznie zerowy bilans emisyjny w stosunku do spalin wydostających się z rury wydechowej pojazdu. Takie auto według deklaracji ministerstwa mogłoby być bardziej ekologiczne od elektryka.

przejście na etanol zamiast benzyny mocno wsparłoby polskich rolników. W końcu do wytwórstwa paliwa konieczne byłyby plony w postaci zboża czy ziemniaków.

takie paliwo sprawiłoby, że bylibyśmy w stanie produkować je samodzielnie. Tu praktycznie nie ma komponentów obcego pochodzenia. To oznaczałoby po prostu niższą cenę od klasycznej benzyny i mniejsze jej uzależnienie od sytuacji międzynarodowej.

Benzyna E85 nie nadaje się do każdego samochodu. Paleta aut jest ograniczona

Plan bez wątpienia brzmi interesująco. Ma jednak pewien słaby punkt. Część silników w autach nie radzi sobie z 10-proc. dodatkiem etanolu. 85-proc. udział alkoholu w benzynie będzie zatem dla nich zabójczy. Tak, na rynku są dostępne pojazdy z silnikami typu Flexi Fuel, które powstały w celu zasilania benzyną E85. Ich oferta jest jednak mocno ograniczona, a do tego większość jest już wiekowa. Takie pojazdy można spotkać głównie w gamie: