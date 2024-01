Na rządowych stronach opublikowano rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów. Ten dokument wprowadza kilka nowości, które już zapowiadaliśmy w zeszłym roku, ale też zdradza jedną z niewiadomych, których wcześniej nie ogłoszono. Mowa jest o wzorze tablic, które dedykowane będą samochodom przygotowanym do motosportu. W dokumencie pojawił się konkretny zapis w tej sprawie:

§ 27. 9. Na tablicy rejestracyjnej tymczasowej jest wytłoczony numer rejestracyjny składający się z wyróżnika województwa oraz wyróżnika pojazdu: 1) barwy czerwonej na białym tle albo 2) barwy czerwonej na żółtym tle w przypadku tablicy rejestracyjnej wydawanej dla samochodu

Nowy wzór tablic, nowe uprawnienia

Nowy wzór tablic trochę dziwi, bo żółte tło już jest wykorzystywane w pojazdach zabytkowych, ale w tamtym przypadku mamy do czynienia z czarnymi napisami. Nowe tablice, jak już pisaliśmy, będą zarezerwowane dla aut przygotowanych do sportu, które dziś nie mają prawa legalnie przejść przeglądu okresowego. To jednocześnie powinno wykluczyć takie pojazdy z rajdów, bo z kolei do zawodów mogą przystąpić wyłącznie samochody z ważnym badaniem technicznym. Ta patologia prawna sprawiła, że rajdowcy do tej pory musieli radzić sobie z obejściem dziurawych przepisów, w nie do końca legalny sposób.

Wprowadzenie nowych tablic i wytycznych do przeglądów ma zmienić tę sytuację. I to rozwiązanie jak najbardziej potrzebne, choć środowisko motosportowe, szczególnie to amatorskie, nie do końca jest zadowolone z efektu. To już jednak dyskusja na osobny artykuł.

Koniec z luką prawną dotyczącą rajdówek

Wprowadzenie do przepisów pojęcia "samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych" było bez wątpienia potrzebne. Od 1 czerwca właściciele samochodów przystosowanych do motosportu będą mogli zarejestrować swoje pojazdy na nowych zasadach. Po pierwsze będą zwolnieni z rutynowego badania technicznego (swoją drogą samochody z klatkami i dodatkowymi systemami bezpieczeństwa wymaganymi podczas rajdów są znacznie bezpieczniejsze od samochodów seryjnych). Zamiast regularnych przeglądów technicznych, samochody sportowe będą poddawane ocenie zgodności z wymaganiami technicznymi. Po drugie, dostaną odrębne tablice z innym kolorem.

Wspomniana tablica będą miały jednak pewne ograniczenia. Rejestracja w tym przypadku będzie odbywać się jedynie czasowo. To oznacza, że auta z żółtymi tablicami i czerwonymi napisami, będą mogły legalnie poruszać się po drogach publicznych w trakcie trwania imprez, czyli na tzw. dojazdówkach do odcinków specjalnych. Nadal jednak nie będzie można poruszać się nimi na co dzień. Aktualne projekt rozporządzenia jest opiniowany - datę wejścia w życie nowych przepisów ustalono na 1 czerwca 2024 roku.