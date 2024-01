Polski kierowca "pojechał z koksem". W porcie zostawił plecaki z 49 kilogramami kokainy

Polski kierowca poszukiwany. Przestraszył się kontroli. Wyrzucił 49 kg narkotyków

Jak przekazała redakcja irlandzkiego portalu sundayworld.com, dwa plecaki z narkotykami zostały odnalezione przez jednego z pracowników portu w zeszły piątek. Zaskakujące znalezisko leżało na jednym z placów, na którym celnicy przeprowadzają kontrolę wjeżdżających na teren Irlandii ciężarówek. Zgodnie z procedurami, pojazdy są wyrywkowo sprawdzane przy pomocy specjalnego skanera. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez lokalne służby, w tym dniu do kontroli wytypowano pięć pojazdów. Wszystkie wpłynęły do portu na pokładzie statku, który wyruszył z Belgii. Kontrola nie wykazała jednak niczego podejrzanego, przez co zestawy mogły swobodnie wjechać do kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo

Portowi celnicy podejrzewają, że kierowca prawdopodobnie przeraził się kontroli i wyrzucił torby, zanim jego pojazd został prześwietlony. Nie ma się zresztą czemu dziwić. Mężczyzna przemycił bowiem aż 49 kilogramów narkotyków! Jak łatwo się domyślić, warte są fortunę. Ze wstępnych rachunków służb wynika, że czarnorynkowa wartość tak olbrzymiej ilości kokainy wynosi ok. 3,43 mln euro. Po przeliczeniu daje to sumę ponad 12 mln złotych.

Służby rozpoczęły już poszukiwania kierowcy. Dochodzenie przeprowadzone przez funkcjonariuszy z Wexford, polegające na m.in. sprawdzeniu portowego monitoringu, pozwoliło ustalić tożsamość podejrzanego. Okazało się, że za wszystkim stoi szofer pochodzący z Polski. Rzecz jasna znane są też numery rejestracyjne ciężarówki, którą się porusza. "Gardaí (pot. policja w Irlandii — dop. red.) aktywnie go poszukuje. Jak dotąd nie doszło do żadnych aresztowań w tej sprawie" – przekazała redakcja portalu.

Polski kierowca przemycił 49 kilogramów kokainy. Grozi mu przynajmniej 10 lat więzienia

Przestępstwa związane z narkotykami są w Irlandii bardzo surowo karane. Za przemyt narkotyków o wartości przekraczającej 13 tys. euro sąd może skazać kierowcę na wyrok ponad 10 lat więzienia. Warto podkreślić, że w skrajnych wypadkach popełnienie takiego przestępstwa grozi dożywociem. Służby nadal prowadzą śledztwo w sprawie.