Polskie fabryki Volkswagena oferują atrakcję na ferie. Zainteresowanie przerosło oczekiwania

Zakłady produkcyjne Volkswagena we Wrześni i Poznaniu z okazji swojego 30-lecia działania wprowadziły w ubiegłym możliwość zwiedzania swoich fabryk. Jak informuje poznański serwis epoznań.pl zainteresowanie odwiedzeniem obu zakładów było tak duże, że fabryki postanowiły przedłużyć akcję o sześć miesięcy.

REKLAMA

Zwiedzanie fabryki Volkswagena - nie brakuje chętnych

Do tej pory zakłady odwiedziło ok. 15 tys. osób, ale cały czas jest kolejka chętnych, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda produkcja Volkswagena Caddy oraz Volkswagena Craftera. Jak tłumaczy poznańskiemu serwisowi Patryk Sobkowski, który oprowadza wycieczki po zakładach, w ciągu roku głównie pojawiali się tam mieszkańcy Poznania i Wielkopolski. Jednak podczas wakacji nie brakowało osób ze Śląska, Trójmiasta, a także gości z zagranicy, m.in. Litwy, Niemiec, czy nawet Wielkiej Brytanii. Zdarzały się też grupy zorganizowane z innych firm produkcyjnych, czy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej. Nie brakowało także młodzieży szkolnej.

I właśnie pod kątem tych ostatnich, zarząd polskiej spółki Volkswagena zdecydował się przedłużyć możliwość zwiedzania zakładów nie tylko do końca ferii zimowych, ale aż do końca czerwca 2024 roku.

Zobacz wideo

Co czeka na zwiedzających fabryki Volkswagena?

Turyści odwiedzający fabryki Volkswagena będą mieli okazję obserwować pracę ponad 430 robotów oraz ich współpracę z ludźmi na taśmie montażowej. W Poznańskiej fabryce można zobaczyć proces produkcji mniejszego Volkswagena Craftera, a w Białężycach pod Wrześnią zwiedzający zobaczą na własne oczy produkcję największego dostawczaka. Podczas oprowadzania można też dowiedzieć się o pozaprodukcyjnych inicjatywach zakładów, m.in. funkcjonujących na terenie pasiekach pszczelich oraz o farmie fotowoltaicznej. Patryk Sobkowiak chwali się, że z przeprowadzonych do tej pory ankiet wśród zwiedzających wynika, że większość oceniła ten pomysł bardzo pozytywnie.

Kto może zwiedzić zakłady Volkswagena?

Na stroni internetowej volkswagen-poznan.pl zamieszczono specjalną zakładkę „zwiedzanie zakładów", gdzie umieszczono formularz dla chętnych do zapisania się na zwiedzanie. Co ważne zwiedzanie jest nieodpłatne. Co prawda jest przeznaczone dla dorosłych i młodzieży od 15 roku życia, ale fabrykę podczas pacy mogą zobaczyć też wycieczki zorganizowane młodszych dzieci (w wieku od 10 do 14) lat. Wycieczka po zakładach trwa ok. 2 godzin.