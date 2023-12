Hammond wybiera swoje ulubione auto z Grand Tour. Zwycięzca jest dość nieoczekiwany

Motoryzacyjne ciekawostki znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Richarda Hammonda raczej nikomu nie trzeba będzie przedstawiać. To świetnie znany prezenter motoryzacyjny. To on współtworzy z Clarskonem i May`em program Grand Tour w Amazonie. Teraz na platformie DriveTribe postanowił podsumować auta, którymi miał przyjemność jeździć w amerykańskiej produkcji.

Najlepsze samochody Hammonda w Grand Tour

W pierwszym rzucie Hammond przeciwstawił sobie 16 samochodów. Te wybrał w ramach pierwszej selekcji. W stawce początkowej pojawiły się takie modele, jak:

Matra Murena. To 3-miejscowe coupe francuskiej marki. Przy czym trzy miejsca znajdują się w pierwszym rzędzie foteli. Poza tym model jest niezwykle lekki. Waży zaledwie 1000 kg. Ma też światła wysuwane spod obudowy w masce.

Ford Focus RS z gąsienicami. Zwykły Focus RS wygląda dobrze. Taki z gąsienicami zamiast kół prezentuje się porażająco! To niezwykły i fajny samochód.

Dodge Challenger Hellcat i Demon. Już Hellcatowi nie brakuje mocy. 6,2-litrowa V-ósemka za sprawą kompresora rozwija 707 koni mocy i 881 Nm momentu obrotowego. W przypadku Demona moc przebija 1025 koni.

Maserati 430. To model, który powstał po tym, jak De Tomaso kupiło Maserati od Citroena. Model był produkowany od roku 1986 do 1994. Do napędu ładnego sedana służy 2,8-litrowy silnik biturbo. V-szóstka ma 225 koni mechanicznych mocy.

Jaki samochód jest najlepszy zdaniem Richarda Hammonda?

W ostatniej minucie filmu zamieszczonego w serwisie YouTube widzowie dowiedzą się, że ulubionym samochodem Hammonda w Grand Tour jest... Subaru Impreza WRX STI V-Limited, które Richard odkupił po udziale w arktycznej imprezie Scandi Flick. Czemu brytyjski prezenter wybrał tego sedana? Bo powstał od początku jako samochód rajdowy. Tak też był budowany. Dopiero później skupił się na charakterze drogowym. Co ciekawe, z Imprezą przegrał Chevrolet SSR 6,0 V8. To pick-up i kabriolet z hardtopem w jednym. Jak widać, Hammond zawsze miał dziwny gust motoryzacyjny.