W 2024 roku wzrośnie opłata paliwowa. Jest obwieszczenie ministra Klimczaka

Obwieszczenie ministra infrastruktury zostało opublikowane w Monitorze Polskim. Szef resortu na podstawie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 37m ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 roku) poinformował o nowych stawkach opłaty paliwowej na wszystkie typy paliw, a więc benzyny, oleju napędowego i gazu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Opłata paliwowa. Wyższe stawki w 2024 roku

Zgodnie z obwieszczeniem, opłata paliwowa w 2024 roku będzie wynosiła:

195,74 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami;

422,13 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa;

238,98 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów.

Jak obliczana jest stawka? Jest ona odpowiednio modyfikowana w zależności od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku. W przypadku 2023 roku opłaty wzrosły o ok. 13 proc. i wynosiły 172,91 zł w przypadku benzyny, 372,90 zł za olej napędowy i 211,11 zł za autogaz. Można uznać, że wzrost stawek jest na podobnym poziomie - ok. 13,2 proc.

Na szczęście kierowcy nie mają powodów do zmartwień. Opłata paliwowa jest tylko jednym z wielu (obok akcyzy, VAT-u, marży itd.), a zarazem niezbyt istotnym elementem składającym się na finalne ceny paliw. Zgodnie ze stanowiskiem Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w tym roku w pierwszych dziesięciu miesiącach opłata ta odpowiadała za ok. 6 proc. ceny oleju napędowego, ok. 3 proc. ceny benzyny Pb95 i ok. 4 proc. autogazu.

Fot. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Opłata paliwowa

Zgodnie z ustawą autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu podlega opłacie paliwowej, z której to finansowane są działania Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego, oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dzięki niej (oczywiście częściowo) opłacana jest m.in. budowa i remonty dróg oraz rozwój infrastruktury kolejowej.