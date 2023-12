Tak teraz kradną samochody. Są nowe metody. Na Game Boya i magiczne pudełko

O kradzieżach samochodów i metodach wykorzystywanych przez złodziei opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

W latach 90. XX wieku "praca" złodzieja samochodów była prosta. Musiał sforsować mechaniczny zamek w drzwiach, obejść immobilizer, odpalić samochód i dojechać do dziupli. Z czasem jednak na straży pojazdów zaczęła stać elektronika. Dziś do sprawnego zniknięcia pojazdu sprzed bloku konieczne są zatem gadżety. A Game Boy i magiczne pudełko to dwa podstawowe. One sprawiają, że dziś "praca" złodzieja stała się nawet prostsza.

Magiczne pudełko wystarczy podłączyć. Silnik odpali sam

Zacznijmy od magicznego pudełka. Wystarczy podpiąć je do złącza diagnostycznego lub instalacji elektrycznej, nacisnąć jeden z guzików na urządzeniu, a silnik auta po prostu odpali. Złodziej spokojnie odjedzie zatem autem z miejsca kradzieży i odstawi je np. do dziupli, w której pojazd zostanie rozebrany na części. Cały proceder może zająć maksymalnie kilka godzin.

Czemu magiczne pudełko tak bezproblemowo jest w stanie złamać zabezpieczenia elektroniczne i odpalić silnik? To prosto wyjaśnić. Moduł komunikuje się ze sterownikami w aucie. Autoryzuje dostęp do kabiny pasażerskiej. Urządzenia są sprzedawane jako skrzynki do awaryjnego uruchamiania aut. Oficjalnie powinni je zatem kupować pracownicy pogotowia zamkowego czy serwisów. Nieoficjalnie bywa z tym różnie.

Jakie wady ma magiczne pudełko używane przez złodziei?

Magiczne pudełko może ułatwić życie złodzieja samochodowego. Choć wiąże się także z pewnymi wadami. Jeżeli uda się namierzyć wiązkę diagnostyczną np. w nadkolu, złodziej będzie musiał je rozebrać na parkingu. Gdy nie będzie znał układu elektryki w aucie, musi sforsować drzwi pojazdu i dostać się do złącza OBD. Może do tego celu użyć np. łamaka do zamków. Tyle że w czasie jego pracy wzbudzi pewnie alarm. Poza tym pudełka potrafią być dedykowane jednej marce pojazdów. Raczej nie są uniwersalnymi modułami.

Kradzież na Game Boy`a. Moduł namierza sygnał auta i go dekoduje

Magiczne pudełko sprawia, że złamanie zabezpieczeń i rozruch silnika to bułka z masłem. Problemy dotyczą dostania się do pojazdu. Tego samego problemu nie ma już jednak z bułgarskim Game Boy`em. A nazwa wzięła się stąd, że urządzenie wygląda jak przenośna konsola do gier.

Zasada działania Game Boy`a jest prosta. Złodziej podchodzi do pojazdu, który jest wyposażony w system bezkluczykowy. Uruchamia urządzenie, to odczytuje i dekoduje sygnały wysyłane przez auto, wskazuje kod dostępu, a drzwi się otwierają. Następnie złodziej wsiada do kabiny pasażerskiej, po prostu naciska przycisk zapłonu, odpala silnik i odjeżdża z miejsca. Po pierwszym zdekodowaniu złodziej może nielimitowaną ilość razy odblokować i ryglować zamki czy odpalać i gasić motor.

Game Boy pozwala głównie na kradzież aut japońskich i koreańskich

Game Boy całe szczęście też ma pewne ograniczenia. Działa bowiem głównie na samochody japońskie i koreańskie i to też pochodzące z określonych roczników. Z jego używaniem w Polsce problem mogą mieć przede wszystkim właściciele samochodów marki Kia, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Infiniti czy Toyota.