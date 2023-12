Kiedyś budowano tam piękne auta. Wycieczka po opuszczonej fabryce Pininfariny

Pininfarina słynąca z wielu ciekawych projektów samochodów, realizowała zlecenia nie tylko dla rodzimych marek, takich jak: Fiat, Ferrari, Lancia, Alfa Romeo czy Maserati. Nadwozia nakreślone przez włoskich stylistów otrzymywały też seryjnie produkowane auta zagraniczne, a wśród zleceniodawców można wymienić marki: Mitsubishi, Rover, Peugeot, Honda, Hyundai, Volvo, Cadillac, a nawet Bentley i Rolls-Royce. Więcej ciekawostek ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl.

Piękne samochody z fabryki San Giorgio

W roku 1985 Pininfarina zbudowała fabrykę w San Giorgio we Włoszech, po której dziś pozostają jedynie wspomnienia. To w tym obiekcie dla General Motors stworzono ponad 20 tysięcy egzemplarzy karoserii samochodu Cadillac Allante, które do Detroit transportowano drogą lotniczą specjalnymi Boeingami 747. W tych samych zakładach powstawało legendarne już Ferrari Testarossa, dziś bardzo cenione na rynku samochodów używanych.

Znacznie bardziej przyziemnym autem produkowanym przez Pininfarinę był Peugeot 406 Coupe, który powstał w blisko 110 tysiącach egzemplarzy. Ostatnimi samochodami budowanymi w San Giorgio były Alfy Romeo - modele Brera i Spider. W wyniku krachu finansowego, zakład został zamknięty w 2011 roku. Jeszcze w 2015 r. na terenie nieczynnej fabryki można było zobaczyć niszczejące samochody testowe, po których dziś już nie ma śladu. Dla przypomnienia, Pininfarina w 2015 roku została przejęta przez indyjski koncern Mahindra Group.

Smutny widok nieczynnej fabryki

W serwisie YouTube na kanale Forgotten Buildings, można obejrzeć interesujący film, na którym twórcy prezentują obecny stan nieczynnej fabryki. Hala produkcyjna wciąż wygląda wyjątkowo dobrze, biorąc pod uwagę, że zamknięto ją przeszło dekadę temu. Nadal znajdują się w niej maszyny i linia montażowa. Zobaczyć można m.in. roboty sprawiające wrażenie gotowych do pracy, a niektóre schematy budowy samochodu Alfa Romeo Brera wciąż znajdują się na odpowiednich stanowiskach. Znacznie gorzej przedstawia się stan biur oraz pomieszczeń socjalnych, w których panuje kompletny bałagan. Tor testowy znajdujący się w sąsiedztwie fabryki także niszczeje i jest coraz bardziej zagarniany przez przyrodę.