14 nowych radiowozów w lubelskim garnizonie policji. Większość zauważysz z daleka

Policjanci z lubelskiego garnizonu odebrali nowe samochody służbowe, które będą wykorzystywane przez funkcjonariuszy w codziennej pracy na terenie miast i powiatów województwa lubelskiego. Nowy tabor ma przyczynić się do poprawy warunków służby stróżów prawa i przełożyć się na zwiększenie skuteczności ich działań. Zakup aut wsparły finansowo jednostki samorządu terytorialnego. O nowoczesnym sprzęcie służb mundurowych więcej piszemy na Gazeta.pl.

12 kompaktów marki Kia

11 oznakowanych radiowozów dotyczy modelu Kia Ceed Sportswagon. Pojazdy te są zasilane 4-cylindrową benzynową jednostką 1.5 T-GDI o mocy 160 KM i 253 Nm. W połączeniu z automatyczną skrzynią biegów 7DCT przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 8,8 s, a prędkość maksymalna dochodzi do 210 km/h. Napęd trafia na przednia oś. Jedna nieoznakowana Kia Ceed to wersja nadwozia hatchback, która legitymuje się takimi samymi osiągami co kombi.

2 furgony marki MAN

Furgony MAN TGE to pojazdy oznakowane przygotowane dla oddziałów pionu prewencji. Model ten jest wytwarzany w polskich zakładach Volkswagena we Wrześni, gdzie na tej samej linii produkcyjnej budowany jest Volkswagen Crafter. Samochody podczas pracy policjantów będą przeznaczone głównie do patrolowania ulic, zabezpieczania imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych. Ich zaletami są duże możliwości transportowe i spora ilość miejsca w przedziale pasażerskim. Auta są przeznaczone dla siedmiu osób. Za napęd odpowiadają 2-litrowe silniki wysokoprężne o mocy 177 KM.

Nowy standard oznakowania radiowozów

Kompaktowe radiowozy otrzymały nową gamę kolorystyczną. Srebrno-niebieskie barwy przemieszane z żółto-zielonym fluorescencyjnym kolorem oraz widoczne zmiany w oświetleniu uprzywilejowania, uzasadnione są lepszą widocznością niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych. Nowe barwy to również zdecydowanie łatwiejsza identyfikacja radiowozu. Furgony w przeciwieństwie do kompaktów oznakowano po staremu.