Nowe oznakowane radiowozy w policji. Moc 272 koni i napęd na cztery koła

Sukcesywna wymiana policyjnej floty na nowoczesną, ma wpłynąć na poprawę komfortu pracy mundurowych oraz przełożyć się na sprawniej wykonywane interwencje. Pod koniec grudnia 2022 roku informowaliśmy o przetargu na dostawcę kolejnych radiowozów, a dokładnie 100 pojazdów za niemal 20 milionów złotych, które trafią do garnizonów w całej Polsce. Komenda Główna Policji zamówiła 83 sztuki Skody Scala 1.5 TSI 150 KM oraz 17 egzemplarzy Skody Superb 2.0 TSI 272 KM 4x4 z nadwoziem liftback. O nowoczesnym sprzęcie służb mundurowych więcej piszemy na Gazeta.pl.

Zakup samochodów został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu "Bezpieczniej na drogach-nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji Etap II" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pojazdy przygotowane w zgodzie z nowym wzorem oznakowania oraz oświetlenia uprzywilejowania, już zaczynają trafiać do policjantów. Cztery auta pojawiły się na terenie garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Szybka Skoda Superb liftback

Skoda Superb to samochód segmentu D. Zgodnie z wytycznymi w zamówieniu, model ten został wyposażony w turbodoładowany silnik benzynowy 2.0 TSI o mocy 272 KM i 400 Nm. Motor zespolono z automatyczną skrzynią biegów DSG o siedmiu przełożeniach i napędem na cztery koła. Taki układ zapewnia bardzo dobre osiągi - Superb liftback od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,3 s, a prędkość maksymalna wynosi 250 km/h. Radiowóz przedstawiony na zdjęciach zasili tabor pojazdów Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie.

Kompaktowa Skoda Scala

Kolejne trzy auta to kompaktowe Skody Scala. Radiowozy trafią do drogówki w Olsztynie oraz do komend powiatowych w Ełku i Ostródzie. Hatchback jest napędzany czterocylindrowym silnikiem benzynowym 1.5 TSI o mocy 150 KM i 250 Nm, współpracującym z dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów DSG7. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 8,2 sekundy, a prędkość maksymalna to 220 km/h.