Właścicielka tego Bugatti Chiron Super Sport ma 70 lat i uwielbia swoje auto

Bugatti Chirona Super Sport mógł kupić każdy, kogo było stać na to auto i kto zdążył złapać się w wąską serię produkcyjną. Jedną z takich osób była właśnie... 70-letnia mieszkanka Stanów Zjednoczonych. Wiek kobiety może dziwić? Być może i tak. Za tym autem stoi jednak dłuższa historia.

Wyjątkowe Bugatti miało mieć taki sam kolor lakieru jak klasyk

70-latka zamówiła Bugatti Chirona Super Sport, ale nie takiego zwykłego. To model 57 One of One, który nawiązuje do dziedzictwa Bugatti Type 57 SC Atlantic. I właśnie fakt dziedzictwa zadecydował o złożeniu zamówienia. Seniorka lata temu zakochała się bowiem w klasycznym coupe z drugiej połowy lat 30. XX wieku. A do tego podczas zamawiania nowego Bugatti miała nietypowe życzenie. Chciała, żeby samochód był polakierowany dokładnie tym samym kolorem, który widziała lata wcześniej właśnie na modelu Type 57 SC Atlantic.

Bugatti bardzo poważnie podeszło do nietypowego życzenia. Jego realizacją zajął się sam szef projektantów marki – Jascha Straub. Najpierw dobierał barwę, a później osobiście nadzorował lakierowanie nadwozia auta. Poza tym w nawiązaniu do klasyka, Chiron produkowany dla 70-latki otrzymał delikatnie przeprojektowany grill z chromowanymi listwami. Barwa nadwozia pojawiła się także na obręczach.

70-latka odebrała unikalnego Chirona i ma zamiar nim jeździć

Wyjątkowy i pojedynczy egzemplarz Bugatti Chirona Super Sport został odebrany przez właścicielkę. Czy to oznacza, że teraz trafi do klimatyzowanego garażu, skąd będzie wyjeżdżać tylko na wystawy? Nic z tych rzeczy. Seniorka uwielbia ten samochód i ma zamiar normalnie go eksploatować. A to akurat stanowi podwójnie ciekawą informację. Bo po pierwsze auto w ruchu drogowym będą mogli podziwiać inni kierowcy. Spotkanie takiego Chirona na drodze musi być ciekawym doświadczeniem,

Po drugie 70-letnia kobieta postawiła przed sobą niezłe wyzwanie. W końcu mówimy o coupe, które jest napędzane poczwórnie doładowanym, 8-litrowym silnikiem W16 o mocy 1600 koni mechanicznych. Moment obrotowy tego układu napędowego sięga 1600 Nm. W efekcie auto może przyspieszyć do 100 km/h w nieco ponad 2 sekundy, a do tego rozwija nawet 440 km/h.