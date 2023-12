Śląscy policjanci byli grzeczni w tym roku. "Św. Mikołaj" wręczy im nowe radiowozy

Funkcjonariusze śląskiej policji otrzymają nowe zabawki. Mowa o 32 świeżutkich radiowozach, które zostaną przekazane już w najbliższą środę, 6 grudnia. Można więc śmiało uznać, że pojazdy są mikołajkowym prezentem dla stróżów prawa. Czy byli grzeczni? Nie wiemy. Wiemy jednak, o jakich samochodach mowa. To dość nieoczywisty wybór. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Suzuki zasili policyjny park maszynowy

Śląska Policja kupiła 32 egzemplarze Suzuki S-Cross. Radiowozy zostały odpowiednio przygotowane. Mają już nowe, niebiesko-żółte oznakowanie oraz wymagany osprzęt. Jak przekazują przedstawiciele wojewódzkiej komendy, są to pojazdy hybrydowe. W wersji Strong Hybrid układ napędowy tworzy 102-konny silnik benzynowy (wolnossący 1.5 DUALJET-K15C), który współpracuje z silnikiem elektrycznym z generatorem (tzw. zespół MGU-Motor Generator Unit). Oferuje on dodatkowe 33 KM. Za jej zasilanie odpowiadają akumulatory litowo-jonowe o pojemność 840 Wh, umieszczone pod podłogą bagażnika. Wszystko to sprzężone z sześciostopniową zautomatyzowaną skrzynią biegów 6AGS.

Zakup nowych radiowozów został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także ze środków samorządowych oraz budżetu Policji. Radiowozy zastąpią wysłużone już pojazdy, które do tej pory użytkowali policjanci.

Oficjalne przekazanie maszyn odbędzie się w środę, 6 grudnia o godzinie 9.30 przed Komendą Wojewódzka Policji w Katowicach na ul. Lompy 19. Pozostaje życzyć policjantom, żeby ich nowe zabawki jak najdłużej służy w dobrej kondycji i nie musiały zbyt często brać udziału w szczególnie wymagających akcjach.