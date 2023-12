Politycy i polityczki poruszają się autami zarówno starymi, jak i nowymi. Są to samochody marek wolumenowych lub pojazdy klasy premium. Nie brakuje małych hatchbacków, reprezentacyjnych limuzyn, popularnych w ostatnich latach SUV-ów, a nawet ciągników rolniczych i motocykli. Jakimi dokładnie pojazdami prywatnie jeżdżą parlamentarzyści? Przyjrzeliśmy się nowym deklaracjom majątkowym i stworzyliśmy interesującą listę. Więcej o oświadczeniach majątkowych piszemy na Gazeta.pl.

W rubryce numer dziesięć oświadczenia o stanie majątkowym, osoba wypełniająca dokument wykazuje składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł. W przypadku pojazdów mechanicznych musi zostać podana marka, model i rok produkcji pojazdu. Stąd wiemy, jakie samochody (i nie tylko samochody), mają posłowie i posłanki dziesiątej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, o ile własność, współwłasność lub użytkowanie wykazano w deklaracji majątkowej.

Co ciekawe, liderzy największych ugrupowań (Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Włodzimierz Czarzasty), w przekazanych oświadczeniach nie umieścili żadnych pojazdów. Poniżej została przedstawiona lista mienia ruchomego związanego z motoryzacją, dotycząca polityków partii: KO, PiS, PSL, Polska2050, Lewica, Konfederacja. Wykaz nie zawiera nazwisk kilkudziesięciu posłów, którzy na oświadczeniach nie zamieścili pojazdów..