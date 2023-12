Ceny paliw zaskoczą. W nadchodzącym tygodniu będzie ciekawie

Aktualnie ceny na stacjach stale spadają. Jak przekazuje branżowy portal e-petrol.pl, w tym tygodniu o cztery grosze potaniała benzyna Pb95. Jej uśredniona ceny wynosi 6,47 zł/l. W przypadku oleju napędowego zapłacimy 6,64 zł/l, co w porównaniu z zeszłotygodniową ceną oznacza obniżkę o pięć groszy. Z kolei na zakup litra "dziewięćdziesiątki ósemki" musimy przeznaczyć ok. 7,06 zł. Także LPG potaniało. Litr autogazu kosztuje 3,03 zł. Jakich cen możemy spodziewać się w nadchodzącym tygodniu? Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Ceny paliw pozytywnie zaskoczą

W najbliższym tygodniu czekają nas kolejne obniżki. Zdaniem analityków za litr oleju napędowego zapłacimy w granicach od 6,55 zł do 6,67 zł. Benzyna Pb95 zostanie wyceniona na kwotę 6,36 - 6,48 zł/l, a Pb98 na 6,94 - 7,05 zł/l. Natomiast kierowcy chcący napełnić swoje butle LPG będą musieli nastawić się na ceny rzędu 2,98-3,05 zł/l. Zdaniem Grzegorza Maziaka, analityka rynku paliw portalu e-petrol.pl, przyczyny tych spadków wynikają z aktualnych notowań ropy naftowej oraz kursu walut.

Teraz cena za baryłkę plasuje się na poziomie ok. 80 dol. W obliczu umacniającego się złotego względem dolara dało to szanse na kolejne spadki cen. Ekspert wspomniał także o długo wyczekiwanym spotkaniu grupy OPEC+, które jednak nie przyniosło szczególnych zmian na rynku. Jak stwierdza - "Wśród ciekawych wiadomości pojawiła się sugestia, że „o ile warunki rynkowe będą sprzyjające", to obecne cięcia produkcji będą stopniowo wygaszane po pierwszym kwartale – to pierwsza poważna deklaracja ze strony największych uczestników porozumienia odnośnie zmiany polityki. Warto też zauważyć, że w gronie krajów mogących w nowym roku dołączyć do OPEC+, znalazła się Brazylia, jednak nie zamierza ona poddawać się przymusowi limitowania produkcji".

Interesujące wieści płyną także z USA. Zgodnie z odczytem Energy Information Administration dotyczącym rezerwy ropy, odnotowano zwyżkę o 1,61 mln baryłek, chociaż analitycy przewidywali spadek o 1 mln baryłek! "Z kolei zapasy benzyn wzrosły o 1,76 mln baryłek, a analitycy oczekiwali spadku o 0,4 mln baryłek. W przypadku średnich destylatów zamiast oczekiwanego wzrostu o 0,2 mln baryłek EIA ogłosiła skokowy wzrost aż o 5,22 mln baryłek" - dodają eksperci e-petrol.pl.