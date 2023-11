Pamiętacie DJ-a Tiesto? Jeździ autem godnym króla dyskotek

Motoryzacyjne ciekawostki znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

DJ Tiesto, a właściwie to Tijs Michiel Verwest, jest holenderskim DJ-em i producentem muzycznym. Pracuje w "zawodzie" od 38 lat. W tym czasie zapisał w swoim CV kilka dość ciekawych faktów.

Najsłynniejszy DJ świata jeździ najbardziej luksusowym SUV-em świata

Współpracował z Timbalandem, Justinem Timberlake`m, Faithless oraz Madonną. Dodatkowo zdobył nagrodę Grammy, został nazwany najlepszym DJ-em wszech czasów przez magazyn "Mix", wystąpił podczas koncertu na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, a do tego stworzył kolekcję koszulek razem z Giorgio Armanim. Teraz pojawił się ważny punkt w jego życiu prywatnym. Stał się właścicielem wyjątkowego Rolls-Royce`a.

Rolls-Royce Cullinan Tiesta został zmodyfikowany przez Mansory

Tym Rollsem jest SUV Cullinan. Nie jest to jednak zwykły model. Bo samochód przed odebraniem przez Tiesto, trafił najpierw do warsztatu tuningowego Mansory. Rolls-Royce poszedł w kierunku głębokiej czerni. Czarny stał się normalnie chromowany grill, a do tego zaraz pod nim pojawiły się dodatkowe spojlery w dolnej części zderzaka. Te nawet zostały wyposażone w boczne lotki! Zmieniony zderzak, a do tego nowe fartuchy, wieloszprychowe felgi i dyfuzor ze światłem stopu imitującym to, które można spotkać w samochodach F1. Cullinan został też wyposażony w efektowny spojler nad klapą bagażnika, wlot powietrza w przednim błotniku oraz czerwoną linię akcentową na linii bocznej.

Część elementów nadwozia została wykonana z włókna węglowego. Co ważne, niektóre nie są nawet malowane. Dopełniają zatem sportową modernizację eleganckiego Rollsa. Jeżeli chodzi o kabinę pasażerską, tuner wybrał mocno kontrastowy kolor. Wszystkie obicia skórzane zostały zamienione na takie, które posiadają barwę wściekle pomarańczową.

Czy Cullinan by Mansory Tiesta ma zmodyfikowany silnik?

Potężna maska Rollsa Cullinana ukrywa równie potężny silnik. Motor ma oczywiście 12 cylindrów ustawionych w układzie V oraz 6,75 litra pojemności. Standardowo motor oferuje 563 konie mechaniczne i 850 Nm momentu obrotowego. Czy Tiesto zdecydował się na tuning? Mansory w tej kwestii milczy. Firma ma jednak w swojej ofercie pakiet, który pozwala na rozbudowanie możliwości jednostki napędowej o 39 koni i 100 Nm.