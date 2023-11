Rolls-Royce Janusza Palikota idzie pod młotek. Ma pokryć część długów?

Janusz Palikot to postać niezwykle barwna. Przed wejściem do świata polityki zajmował się prowadzeniem bardzo zyskownego alkoholowego biznesu. "Król win musujących" stworzył w 1990 roku firmę Ambra, a po jej sprzedaży stworzył kolejne przedsiębiorstwo — Jabłonna. Przez nią kontrolował Polmos Lublin, który produkował m.in. Żołądkową Gorzką. W 2006 roku, tuż po wprowadzeniu tej spółki na giełdę, sprzedał swoje akcje. Te zgrabnie postawione biznesowe kroki doprowadziły go do fortuny. Szacowano, że majątek Palikota w pewnym momencie wynosił 330 mln złotych.

W 2011 roku biznesmen postanowił stworzyć Ruch Palikota, który odniósł niemały sukces - w wyborach ugrupowanie zyskało 10 proc. poparcia i stało się trzecią siłą w parlamencie. Dla samego polityka finalnie okazało się to jednak niezbyt rozsądnym posunięciem. W 2014 roku Tomasz Molga na łamach serwisu natemat.pl stwierdził, że Palikot "wchodząc do polityki, wykonał krok ku biedzie". Jakże prorocze były to słowa.

Rolls-Royce Palikota wystawiony na sprzedaż

Po zakończeniu w 2019 roku swojej politycznej przygody Janusz Palikot, mający już wtedy kilkumilionowe długi, postanowił przeprosić się z alkoholowym biznesem. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Jak donosi "Rzeczpospolita", kontrolowane przez byłego polityka firmy Manufaktura Piwa Wódki i Wina oraz spółka Tenczynek mają łącznie prawie 339 mln zł długów. Niedawno na spłatę części z nich były polityk przeznaczył dwa domy w Warszawie i Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. To jednak nie wszystko.

Jak się okazuje, przedsiębiorca chce sprzedać również swoją limuzynę oznaczoną tablicami z numerem W7 BUH. Znany w różnych zakątkach internetu szary Rolls-Royce Ghost z rocznika 2018 został wystawiony na m.in. Otomoto.pl oraz poleasingowe.pl. Jak możemy wyczytać z opisu, a także zobaczyć na zdjęciach, aktualny przebieg pojazdu wynosi 129 608 km. Oczywiście, nie może być mowy o kiepskim wyposażeniu - opcji jest aż pod sufit (zresztą on sam został uzbrojony w opcjonalną rozgwieżdżoną podsufitkę).

Przyszły właściciel będzie musiał jednak zadbać o wymianę oleju, która powinna zostać przeprowadzona już 6 tys. km temu. System domaga się także wymiany płynu hamulcowego oraz tylnych klocków. Niemiłym szczegółem jest też rozszabrowany zestaw narzędzi. Z całego kompletu zostało tylko ucho holownicze oraz śrubokręt. Aktualna cena pojazdu to prawie 1,187 mln zł. Ktoś chętny?



Co ciekawe, pojazd był niedawno główną nagrodą w kampanii "Skarbiec Palikota". Jak przekazuje businessinsider.com.pl, Janusz Palikot miał w ten sposób zachęcać do udzielenia pożyczek pogrążonej w długach spółce. Jak widać, konkurs raczej nie został rozstrzygnięty. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl