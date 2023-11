Rusza przebudowa wąskiego gardła na S7 pod Warszawą

Drogę zaprojektuje i wykona polsko-tureckie konsorcjum. Firma ma na przebudowę 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca). GDDKiA podkreśla, że przy sprawnym przebiegu etapu projektowania (uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji), nowa trzypasmowa trasa będzie gotowa na wiosnę 2027 roku.

S7 Czosnów – Kiełpin – parametry trasy

Zakres prac obejmuje przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowę około 9 km drogi ekspresowej S7. W miejscu obecnej dwujezdniowej i dwupasowej DK7 powstanie dwujezdniowa ekspresówka z trzema pasami ruchu. Planuje się także budowę trzech węzłów: Czosnów, Palmiry i Sadowa. Dodatkowo powstaną drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego.

Zaawansowanie prac na S7 na północ od Warszawy

Kierowcy już korzystają z 275 km drogi ekspresowej, rozpoczynając od węzła Gdańsk Południe i kończąc w Płońsku. Odcinek Płońsk – Czosnów o długości 35 km, ma być w pełni gotowy i otwarty w 2025 roku. W październiku 2023 roku ogłoszono przetarg na zaprojektowanie ostatniego odcinka północnego wlotu do Warszawy, który ma długość około 12,9 km.

Zaawansowanie prac na S7 na południe od Warszawy

Kierowcy mogą korzystać z blisko 250 km dwujezdniowej trasy od węzła Warszawa Lotnisko do Miechowa woj. małopolskiego. Niedawno do użytku oddano odcinki Lesznowola – Tarczyn oraz Moczydło - Miechów. Trwają też prace nad kolejnymi odcinkami, Miechów – Szczepanowice (5,3 km) oraz Widoma – Kraków Nowa Huta (18,3 km), a cała trasa z Warszawy do Krakowa i północnej obwodnicy miasta w ciągu S52 ma być ukończona przed końcem 2024 r.

Na południe od Krakowa istnieje już ponad 31 km drogi ekspresowej od Myślenic do Rabki-Zdroju z tunelem pod górą Luboń Mały. Trwają również prace nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym dla około 35 km dwujezdniowej drogi od Rabki-Zdroju do Chyżnego i granicy ze Słowacją.