Ma prawie 45 m długości i wygląda obłędnie. "Zabawka" kosztuje niestety ponad 70 mln zł

Każdy ma zabawki na miarę swoich możliwości. Dziecku często wystarczy resorak, dorosłemu mężczyźnie dobry zegarek, a milionerowi... No właśnie, bogacze mają zdecydowanie bardziej wysublimowany gust. Niemiec Jakob Mähren wydał bowiem na swoją "zabawkę" prawdziwą fortunę. A teraz chce ją sprzedać. Cena to 15,9 mln euro. To daje przeszło 70 mln zł.

Zobacz wideo Motocyklistka złamała zakaz skrętu w lewo i wpadła pod samochód

W dzień luksusowy apartament. W nocy ekskluzywny klub. Oto jacht Forever

Włoski jacht należący do niepozornego blondyna ma 44,8 metra długości. Gdyby postawić go pionowo, sięgałby dachu 15-piętrowego budynku! Łódź prezentuje się powalająco. Szare burty w połączeniu z geometryczną kabiną tworzą klasyczny, ale i niezwykle efektowny design. A tak naprawdę magia ukrywa się dopiero we wnętrzu statku. Tam znalazło się miejsce dla sześciu dwuosobowych kajut, 9-osobowego pokoju dla załogi, strefy jadalnej czy salonu. Na pokładzie nie brakuje oczywiście basenu o długości 5,5 metra, jacuzzi czy letniego baru.

Cel był jeden. Chodziło o to, aby jacht mógł wieczorem gospodarzyć intensywnej imprezie, a o poranku pełnić rolę luksusowego apartamentu, w którym odpoczywać mogą całe rodziny.

Luksusowy wystrój, luksusowe wnętrza i luksusowe rozwiązania

Projekt kabiny pasażerskiej jest autorskim dziełem Jakoba Mährena. A właściwie to Michaela Niedrera, szef wiedeńskiego St Corona Interiors, który działał na zlecenie milionera. Chociaż dziełem to może złe słowo. Dużo lepiej pasuje tu majstersztyk. A powodów do takiego stwierdzenia jest co najmniej kilka.

Ściany w kabinie są wyłożone 300 metrami luksusowej tkaniny wyprodukowanej przez włoską markę Loro Piana.

Klatka schodowa, którą wchodzi się na wyższe i niższe pokłady, ma imponującą wysokość 12 metrów.

Baz został wykonany z onyksu, a do tego uzupełniony LED-owym oświetleniem.

Statek został uzupełniony imponującym systemem audio. Ten oferuje moc sięgającą 35 tys. watów! Dzięki temu struktura statku stała się niejako pudłem rezonansowym.

Jacht Forever Jakoba Mährena na sprzedaż za 70 mln zł Camper & Nicholsons

Wisienka na torcie ukrywa się też pod pokładem. Mowa konkretnie o napędzie jachtu. Ten gwarantuje para silników MAN-a. Za ich sprawą potężna łódź jest w stanie rozpędzić się do 15 węzłów. To blisko 30 km/h. Zbiornik paliwa pozwala natomiast na pokonanie na jednym tankowaniu nawet 11 tys. km.

Niemiec jest drugim właścicielem jachtu. Drugim i prawie utytułowanym

70 mln zł to gorzka pigułka. Nawet mając na myśli wszystkie powyższe atrakcje. Złagodzi może ją zatem jeszcze jedna informacja. Bo nabywca powinien wiedzieć np. o tym, że ten jacht był nominowany do nagrody za najlepszą metamorfozę w prestiżowym konkursie World Superyachts Awards. Czemu metamorfozę? Niemiec kupił używany jacht. Ten konkretny egzemplarz łodzi Forever, zbudowanej przez Logica Yachts, powstał w roku 2014. Niemiec nabył go trzy lata później. Zdecydował się na zakup, bo spodobał mu się wygląd zewnętrzny łodzi. Totalnie przebudował natomiast jej wnętrze.