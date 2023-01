Brabus stworzył łódź. Ma dwa silniki V8 i 900 KM mocy

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Brabus kojarzy się jednoznacznie z modyfikacjami samochodów, a konkretnie Mercedesów, chociaż zrobił w swojej historii również projekty związane z innymi producentami. Jest jednak jeszcze coś takiego jak Brabus Marine, które to zaprezentowało właśnie nową łódź.

Zobacz wideo Luksus made in Poland. Te jachty robią furorę na świecie

Nazywa się Shadow 900 Stealth Green Signature Edition i jej zadaniem jest na nowo zdefiniować luksusowe codzienne pływanie.

Podobnie jak w przypadku innych modeli, Brabus Shadow 900 Stealth Green Signature Edition jest napędzany dwoma czterosuwowymi silnikami wyścigowymi Mercury Marine 450R V8 o pojemności 4,6-litra. Łącznie generują one 900 KM, stąd zresztą nazwa łodzi. Jednostka waży 4100 kg w swojej najbardziej podstawowej formie i może płynąć ponad 60 węzłów (111 km/h). To więcej niż wystarczająco szybko, aby cieszyć się wiatrem we włosach.

Wzrok przyciąga wyjątkowe malowanie w kolorze Stealth Green, które zostało uzupełnione firmową grafiką „Signature Style", różnymi akcentami z włókna węglowego i matowymi czarnymi detalami.

W kabinie sternik znajdzie wiele przydatnych funkcji i narzędzi na wyciągnięcie ręki. Jest para wyświetlaczy systemowych o wysokiej rozdzielczości ze zaktualizowanym interfejsem Brabus, elementy sterujące nawigacją, zarządzanie silnikiem, zarządzanie pokładowymi funkcjami rozrywkowymi i dostępem do różnych funkcji pomocniczych. Dostępny jest również rozszerzony system nawigacji, który dodaje dwa 9-calowe ekrany, mobilny router WiFi 4G, jednostkę VHF z odbiornikiem AIS, radar Halo20 + i 5-calowy ekran dotykowy.

Ace to największy luksusowy jacht, jaki powstał w polskich stoczniach

Chociaż Brabus sprzedaje statek do krótkich przejażdżek, to na wyposażeniu jest również łóżko małżeńskie, które znajduje się pod pokładem. Na wyposażeniu jest również bezprzewodowa ładowarka do telefonu, zintegrowana toaleta czy system do świeżej wody. Oferowanych jest również wiele opcjonalnych dodatków, w tym płyta gazowa, dodatkowe części z włókna węglowego, klimatyzacja i bagażniki dachowe.

Brabus będzie sprzedawał Shadow 900 Stealth Green Signature Edition w wersjach Spyder, Sun-Top i XC Cross Cabin.