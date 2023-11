Policja rozprawiła się z "pseudodrifterami i wielbicielami ulicznych wyścigów". 422 kontrole

Policja, stojąc na straży prawa i bezpieczeństwa, toczy prawdziwą wojnę z amatorami nielegalnych wyścigów. Już po raz kolejny wrocławscy funkcjonariusze wyruszyli na miasto, by zdecydowanie przeciwstawić się łamiącym przepisy kierowcom. Jak wspomina mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu - "Celem funkcjonariuszy było zarówno niedopuszczenie do wyścigów pojazdów na drogach publicznych, jak też ujawnianie sprawców wykroczeń i napiętnowanie ich negatywnych zachowań na drogach". Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Wrocławska policja w akcji. 442 kontrole, mandaty na prawie 59 tys. zł

W akcji policjanci wykorzystywali m.in. oznakowane jak też nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory oraz specjalistyczne radiowozy zwane "ETDiE" czyli mini-stacje diagnostyczne na kołach, których skrót pochodzi od pojazdu Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii. Wyposażenie tych aut pozwala policjantom, m.in. na bardzo dokładne sprawdzenie stanu technicznego kontrolowanego pojazdu, w tym poziomu hałasu czy nawet przepuszczalności szyb.

W sumie funkcjonariusze sprawdzili 442 pojazdy. Aż 32 kierowców przyłapano na przekraczaniu dopuszczalnej prędkości. Wśród zatrzymanych był jeden kierujący, który wsiadł za kierownicę pod wpływem środków odurzających oraz mężczyzna, który posługiwał się podrobionym prawem jazdy. Policjanci wystawili 133 mandaty, dotyczących różnego rodzaju wykroczeń w ruchu drogowym, na kwotę blisko 59 tys. zł. Co więcej, dla 90 użytkowników "stuningowanych" pojazdów policyjna kontrola zakończyła się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych, a dla trzech z nich zatrzymaniem prawa jazdy.

Mł. asp. Rafał Jarząb stwierdza, że niektórzy uczestnicy takich nielegalnych imprez mają za nic przepisy ruchu drogowego oraz lekceważący stosunek do bezpieczeństwa, zarówno swojego jak i innych osób. Świadczyć może o tym chociażby liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. "Wyciekające na jezdnię płyny eksploatacyjne, sparciałe lub nadmiernie wyeksploatowane opony, ryczące tłumiki i przyciemniane metodami chałupniczymi szyby… lista nieprawidłowości jest bardzo długa, tak jak wiek pojazdów, które w sobotę mogliśmy zobaczyć na Bielanach Wrocławskich, choć zdarzały się również auta młodsze, mające mniej niż 10 lat" - dodaje funkcjonariusz.

Działania wrocławskiej policji. Stróże prawa przeprowadzili 442 kontrole! Fot. Policja

Tego typu nocne działania nie są pierwszymi przeprowadzonymi na drogach stolicy Dolnego Śląska, a funkcjonariusze zapowiadają jednocześnie, że tego typu akcje będą kontynuowane w przyszłości. "Nie ma zgody Policji na łamanie przepisów na drodze i narażanie życia oraz zdrowia innych użytkowników. Wrocław to nie miejsce dla pseudodrifterów, a ci, którzy chcą "polatać bokiem" lub pościgać "na jedną czwartą mili" niech jadą na specjalnie przygotowane do tego tory wyścigowe!" - skwitował oficer prasowy.