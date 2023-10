Giganci Orlenu. Święta Barbara i Antoni Łukasiewicz dostarczą miliony ton gazu ziemnego

Więcej ciekawych tekstów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W południowokoreańskiej stoczni Hyundai Samho Heavy Industries odbyła się właśnie ceremonia nadania imion dwóm jednostkom przewożącym LNG. Pierwszy otrzymał imię Saint Barbara (Święta Barbara) ku pamięci patronki górników, naftowców i gazowników a drugi imię Ignacego Łukasiewicza w hołdzie pionierowi przemysłu naftowego oraz wynalazcy.

Statki będą użytkowane na podstawie długoterminowej umowy czarteru z armatorem Knutsen OAS Shipping. Orlen wykorzysta je do realizowania kontraktów sportowych w formule free-on-board (FOB). Będą obsługiwać także umowy długoterminowe dla innych koncernów.

Docelowo flota Grupy Orlen liczyć będzie 8 jednostek. Pojemność każdego ze statków to około 70 tys. ton LNG, co odpowiada ok. 100 mln m.sześc. gazu ziemnego w stanie lotnym. Rozmiar gazowców został tak dobrany, aby jednostki mogły wpłynąć do niemal każdego terminala LNG na świecie

- poinformował Orlen w swoim komunikacie prasowym.

Od tego roku takie transporty realizują już dwa gazowce z floty Orlenu. Są to "Maria Gęsicka" i "Lech Kaczyński", które pierwsze ładunki LNG dostarczyły do Polski w marcu i czerwcu. Pierwszy z nich zawita do polskiego portu jeszcze na przełomie października i listopada b.r.. Po dołączeniu dwóch nowych jednostek plan koncernu będzie tym samym wypełniony w 50 proc.

Transport w duchu ekologii. Wykorzystano najnowsze technologie

Poza możliwością ich wpływania do niemal każdego terminala LNG na świecie wyróżniają się jeszcze jednym aspektem. Wykonano je w technologii hołdującej ograniczaniu śladu węglowego. Przykłady? System zintegrowanego zarządzania poborem energii, a także ponownego skraplania, który umożliwia odzyskanie części wyparowanego podczas transportu gazu.

Orlen odbiera LNG przede wszystkim w Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Dotychczas były to 254. dostawy o wolumenie wynoszącym ok. 20 mln ton LNG. Najwięcej ładunków przypłynęło z Kataru (127) oraz USA (106). Dostawy do Polski docierały także z Norwegii (13), Nigerii (3), Trynidadu i Tobago (3), Egiptu (1) oraz Gwinei Równikowej (1).

