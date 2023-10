Były auta do składania, jest i Helixx - dostawczak z drukarki 3D

Patrząc na to, co się dzieje na rynku pojazdów elektrycznych, można odnieść wrażenie, że stworzenie samochodu nigdy dotąd nie było takie proste. Projektowanie odbywa się w wirtualnej rzeczywistości, baterie i silniki zamawia się w gigafabrykach, tak jak robią to wszyscy, a sam samochód można stworzyć bez wielkich fabryk. Jak? Wystarczy go wydrukować! Czy to nie jest genialne?

Nie, to nie są opowieści rodem z książek Lema, ale nasza rzeczywistość. Co więcej, w tym przypadku nie mówimy o jednym pokazowym egzemplarzu, ale o produkcji masowej. To, że taki model produkcji jest wykonalny, chce udowodnić startup z Wielkiej Brytanii. Nietuzinkowi Anglicy, nie poszli przy tym na łatwiznę i nie skonstruowali miejskiego microcara, ale zaczęli od… auta dostawczego.

Helixx – auto dostawcze z drukarki 3D

Co prawda w kategorii dostawczaków Helixx należy raczej do wagi koguciej, ale ma kilka niezaprzeczalnych zalet. Niewielki bus ma zaledwie 3,2 m długości i 1,5 m szerokości. Mimo tego Helixx oferuje przestrzeń ładunkową o pojemności 2,1 metra sześciennego. Auto zbudowano na hybrydowym podwoziu wykonanym z aluminium. Element ten składa się z zaledwie pięciu części wykonanych z tworzywa sztucznego. Lekkie komponenty, które są produkowane niedrogo przy użyciu druku 3D, można łatwo ze sobą zmontować na zasadzie "kliknij i połącz".

To właśnie opisywana ultralekka i ultraspartańska wersja cargo pojazdu jest wykonywana w części przy użyciu drukarki 3D. Oprócz Cargo Helixx chce na tej samej podstawie stworzyć wariant Truck pick-up, a także transportery pasażerskie Tuk and Ride. Pojazdy opracowano zgodnie ze specyfikacjami kategorii lekkiej konstrukcji L7e. W związku z tym model ten nie może poszczycić się zbyt dużą mocą (tylko 15 kW, czyli nieco ponad 20 KM) i Co za tym idzie parametrami (warianty przeznaczone do usług taksówkowych będą mogły rozpędzić się do maksymalnie 80 km/h).

Helixx ma jeszcze jedno sprytne rozwiązania. Kabinę kierowcy ma centralnie umieszczone siedzeniem, co oznacza, że pojazd może być użytkowany zarówno na rynkach o ruchu lewostronnym, jak i prawostronnym bez żadnych modyfikacji.

Zasięg Helixxa na jednym ładowaniu to maksymalnie 200 kilometrów. Producent zdecydował się na stosowanie różnych pojemności akumulatorów i różnej mocy. Planowane są też wersje o mocy: 4, 8 lub 12 kWh i zasięg do 200 kilometrów.