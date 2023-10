Ruszył wyjątkowo ważny rajd elektrykami. Motywem przewodnim jest tu kolor różowy

Parkując pod Centrum Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Currie na warszawskim Ursynowie, pomyślałem, że to przedziwne miejsca na prezentację. Jednak tym razem nie chodziło o samochody, choć "rajd samochodami elektrycznymi" może podpowiadać co innego. Tym razem jednak nikt nie będzie się skupiał na zasięgach, ładowarkach i zużyciu kWh na godzinę. Podpowiada to i miejsce prezentacji, i kolor, który dominował na parkingu. Przy samochodach unosiły się różowe balony, a wiele osób miało różowe wstążki. Na miejscu była nawet ambasador Finlandii.

EVerywoman New Mobility Women's Race. Z Warszawy do Lahti

EVerywoman New Mobility Women's Race to wyprawa samochodami elektrycznymi z Polski do Finlandii. Panie kilkoma samochodami elektrycznymi ruszyły dzisiaj w trasę, która ma mieć w sumie 2400 kilometrów. Po 1200 kilometrów w każdą stronę. Przejadą przez Polskę, Litwę, Łotwę (w Rydze planowany jest dłuższy postój), Estonię, a celem podróży jest dobrze znane wszystkim miłośnikom sportów zimowych Lahti. Na otwierającym zdjęciu widzicie VW ID.Buzza, ale na parkingu był też elektryczny Mercedes, Nissan oraz Hyundai. W szczytnym celu nie ma mowy o motoryzacyjnych podziałach. Data startu nie jest przypadkowa.

Październik to Miesiąc Świadomości Raka Piersi – tzw. Różowy Październik. Rak piersi stanowi w Polsce ok. 23 proc. wszystkich zachorowań i jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Rak piersi jest wyleczalny, jednak po wykryciu choroby trzeba działać szybko. EVerywoman wyruszają w elektromobilną podróż, aby promować profilaktykę i czujność onkologiczną. Naszym celem będzie również zebranie środków na wsparcie działań Stowarzyszenia Amazonki w tym obszarze.

Dlaczego akurat elektryki? Organizatorzy podkreślają, że wyprawa będzie doskonałą okazją do budowania świadomości w obszarze rozwoju zrównoważonego transportu. Kolejne kilometry pokonywane elektrycznymi pojazdami będą stanowić podstawę do szerokich działań edukacyjnych i przełożą się na popularyzację elektromobilności.

Różowy Październik. Apel do naszych czytelniczek

Zachęcamy wszystkie nasze czytelniczki do regularnego badania piersi. Rak piersi odpowiedzialny jest za 14 proc. zgonów z powodu nowotworów złośliwych. W Polsce raka piersi diagnozuje się u 19 tysięcy kobiet. 50 Polek dziennie dowiaduje się o chorobie, a 15 umiera. Różowy Październik ma przypomnieć o profilaktyce. Stowarzyszenia „Amazonki" Warszawa-Centrum, a my w raz z nimi, zachęcają wszystkich do:

wykonywania regularnych badań przesiewowych,

dzielenia się informacjami na temat profilaktyki raka piersi,

wspierania organizacji zajmujących się badaniami nad rakiem i pomocą pacjentkom,

okazywania solidarności z osobami, które zmierzyły się z tą chorobą.

Trzymamy teraz kciuki za uczestniczki EVerywoman New Mobility Women's Race. Oby do celu dojechały bezpiecznie, a ich rajd zachęcił do badań piersi jak najwięcej kobiet. Powodzenia!

