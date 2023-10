Dwa poszukiwane SUV-y odnalezione. Udana akcja policjantów z Płocka i Radomia

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu płockiej komendy, w wyniku współpracy z funkcjonariuszami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, ujawnili dziuplę samochodową. Podczas akcji wejścia na posesję i przeszukania, w zabudowaniach odkryli dwa samochody osobowe pochodzące z przestępstw. Więcej o kradzionych samochodach piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Dwa poszukiwane SUV-y

Odnalezione japońskie SUV-y to Toyota RAV4, która została skradziona na terenie Płocka oraz Mitsubishi Outlander skradzione w Kutnie. Łączna wartość odzyskanych pojazdów została oszacowana na blisko 300 tys. złotych. Jak informują w komunikacie prasowym policjanci, na miejscu dodatkowo znalezione zostały części pochodzące z rozbiórki innych samochodów, które zabezpieczono do analizy.

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn

Na terenie posesji funkcjonariusze zatrzymali 36-letniego mieszkańca powiatu gostynińskiego, któremu przedstawiono zarzut paserstwa, za który grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Do sprawy zatrzymany został również 31-letni mieszkaniec Wołomina, wobec którego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu na okres 3 miesięcy. Mężczyzna za paserstwo umyślne oraz kradzież z włamaniem kolejnych 10 lat może spędzić w więzieniu.

Kradzione pojazdy odnajdywane w Polsce

Na terytorium Polski służby mundurowe regularnie ujawniają pojazdy różnego typu pochodzące z przestępstw, do których doszło zarówno na terenie naszego kraju, jak i za granicą. W walce ze złodziejami, paserami oraz przemytnikami aut pomaga m.in. wiedza, doświadczenie, działania operacyjne, nowoczesny sprzęt, międzynarodowa współpraca służb czy dostęp do europejskich baz danych o kradzionych pojazdach.