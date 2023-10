Szykują się zmiany w przepisach. Nie będzie trzeba informować starosty o nabyciu auta

Zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa o ruchu drogowym właściciel zarejestrowanego pojazdu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić starostę o nabyciu pojazdu. Już od 2024 roku taki wymóg przestanie obowiązywać. Wszystko zgodnie z projektem rozporządzenia, jakie niedawno opublikowano w Rządowym Centrum Legislacji.

Od 2024 roku bez konieczności składania zawiadomień do starosty

Mowa tutaj o "projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach". Jest ono związane z wprowadzeniem ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku, dotyczącą ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Przepisy, które wejdą w życie od nowego roku, polegają na zastąpieniu obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu obowiązkiem złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. W związku z tym po zakupie używanego auta jego posiadacz będzie zmuszony w ciągu 30 dni złożyć wniosek o jego przerejestrowanie. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą związaną z obrotem autami będzie to 90 dni.

Kto jednak będzie się ociągał ze złożeniem stosowych papierów, może spodziewać się kary. Jeżeli właściciel pojazdu nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu w terminie do 30 dni, zapłaci karę w wysokości 500 zł. Co więcej, jeżeli będzie zwlekać z tym ponad 180 dni, stawka wzrośnie do 1000 zł. W przypadku przedsiębiorców kary będą jeszcze wyższe. Jeżeli handlarz nie zrobi tego do 90 dni, będzie musiał zapłacić 1000 zł. Za niezłożenie wniosku w terminie 180 dni dołoży do interesu aż 2000 zł.

Trzeba jednak pamiętać, że nadal będzie obowiązywał wymóg zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu. Dla zapominalskich przewidziano karę 250 zł.