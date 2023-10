Praca w podberlińskiej fabryce Tesli jest niebezpieczna. Tak twierdzą związki zawodowe

O rynku motoryzacyjnym w szerokie perspektywie opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Fabryka Tesli pod Berlinem miała być strzałem w dziesiątkę. Zakład natomiast oznacza dla amerykańskiej firmy same problemy. Jego budowa pochłonęła 5 mld euro, była wielokrotnie opóźniona, a do tego marka miała poważne trudności ze znalezieniem pracowników. Dziś zatrudnia 11 z 12 obiecywanych tysięcy osób. Lista już jest długa? A właśnie dopisały się do niej związki zawodowe.

Zobacz wideo Pościg za motocyklistą. Maszyna kradziona, jeździec pod wpływem narkotyków

Związki zawodowe mówią o dużej ilości poważnych wypadków w fabryce Tesli

Konkretnie to jeden związek zawodowy. Mowa o IG Metall. Zrzesza on 2,2 mln pracowników w całych Niemczech. Zarzuty wysuwane w stosunku do podberlińskiego gigafactory brzmią poważnie. Mówią bowiem o wyjątkowo wysokim odsetku poważnych wypadków w miejscu pracy, które skutkują co najmniej 3-dniowym zwolnieniem lekarskim. A szczegóły raportu władz IG Metall brzmią jeszcze poważniej, bo mówią np. o serii poparzeń czy nawet amputacji kończyn.

O sprawie donosi Reuters. Dziennikarze agencji w ramach sprawdzenia informacji związków zawodowych, postanowili porozmawiać z pracownikami fabryki Tesli. Wnioski? Jedna trzecia nie kwestionowała warunków pracy. Dwie trzecie osób zapytanych przez Reutersa mówiła o wysokiej presji na wynik i tempo pracy oraz nieprawidłowym rozliczaniu godzin nadliczbowych.

Tesla zarzuty odrzuca. Mówi o spełnieniu wszystkich wymogów bezpieczeństwa

Tesla w sposób bezpośredni nie odniosła się do zarzutów wysuwanych przez IG Metall. W ogólnym oświadczeniu podkreśliła jednak, że każdy z 11 tys. pracowników otrzymał wymagane szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a do tego odzież ochronną. Dodatkowe potwierdzenie spełnienia prawnych wymogów bezpieczeństwa stanowią liczne kontrole lokalnych władz, którym zakład był poddawany.

Gigafabryka pod Berlinem może mieć problem. A właściwie to już go ma

Gdyby słowa pracowników podberlińskiej fabryki samochodów marki Tesla okazały się prawdą, to oznaczałoby jedno. Amerykański producent stara się na siłę potęgować wyniki sprzedaży. Potrzebuje tego w celu uzyskania rentowności. Tyle że na etapie projektowania zakładu nie wszystkie procedury zostały właściwie przemyślane. A dociskanie pracowników w celu uzyskania możliwie największych mocy produkcyjnych kończy się w taki sposób, że potęgowane jest ryzyko wypadku na linii produkcyjnej, a do tego auta opuszczające ją są dalekie od ideału. Nie brakuje przecież doniesień, w których właściciele odbierający fabrycznie nowe Tesle, skarżą się na niską jakość ich wykończenia i wykonania.