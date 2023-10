Prewencja z nowymi zabawkami. Park maszynowy zasiliło 21 furgonów

Nowe zabawki to furgony wypadowe MAN TGE, które zjechały z linii produkcyjnej zakładów Volkswagena we Wrześni, gdzie montowany jest również popularny Crafter. Oznakowane radiowozy trafią na wyposażenie oddziałów prewencji oraz samodzielnych pododdziałów policji. Stróżom prawa posłużą głównie do patrolowania ulic, zabezpieczania imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych. Jak twierdzą policjanci, głównymi zaletami pojazdów jest m.in. pakowny przedział transportowy, dobra widoczność, wysokie siedzenia i duża ilość miejsca w przedziale pasażerskim. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Gdzie trafiły furgonetki?

Cztery furgony trafiły do komendy wojewódzkiej w Radomiu. Rzeszowską komendę zasiliły trzy radiowozy, cztery sztuki pojechały do Szczecina, a do Wrocławia zawitało sześć egzemplarzy. Nie zapomniano oczywiście o komendzie stołecznej w Warszawie, której park maszynowy zasiliły cztery furgony. Co istotne, jest to część pojazdów, jakie trafią do taboru polskiej policji. Do końca rok funkcjonariusze będą korzystać z łącznie 73 nowych radiowozów. Wszystko w ramach programu modernizacji Policji w latach 2022-2025.

W specjalnej uroczystości przekazania kluczyków zorganizowanej 11 października uczestniczyli zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, dyrektor Biura Logistyki Policji KGP insp. Mariusz Żurawski oraz zastępca dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Adam Szeliński.

"Wiem, jak bardzo czekaliście na te pojazdy i wiem, jakie są potrzeby. Od ponad dwóch lat rozbudowujemy oddziały prewencji. Tabor, którym poruszacie się, jest mocno wysłużony, choć wiem, że o niego dbacie" - stwierdził podczas uroczystego wręczenia kluczyków zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. "Cieszę się, że dożyliśmy takich czasów, że w wasze ręce trafiają auta, które pozwolą dobrze realizować trudne zadania codziennie przed wami stawiane – powiedział er. - Dzisiaj życzę wam, byście szczęśliwie dojechali do domów" - dodał nadinspektor.