Staranował naczepą murek zabytkowego kościoła. 57-latek za pokutę dostał 5000 zł mandatu

Kierowca z Warszawy zapewne nie podejrzewał, że jazda po ulicach Ciechanowa przysporzy mu tyle problemów. Prowadząc ciężarowy zestaw, wjechał w szereg wąskich uliczek i prawdopodobnie nieco zagubiony próbował się wydostać z opresji. Niestety, skończyło się katastrofalnie, zwłaszcza dla murku zabytkowego kościoła.

Kierowca Scanii staranował naczepą murek kościoła w Ciechanowie

Do pechowej sytuacji doszło w poniedziałek 9 października, przed godziną 18.00. Kierowca ciągnika z naczepą wjechał na ul. Ściegiennego w Ciechanowie, co okazało się dla niego początkiem poważnych problemów. Jak przekazuje w oficjalnym komunikacie sp. Magda Zarembska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie - "Jak ustalili interweniujący policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, 57-letni kierujący ciężarową scanią z naczepą nie zastosował się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach". Następnie, podczas wykonywania manewru zawracania uderzył naczepą w ogrodzenie zabytkowego kościoła".

Niestety, przez swoją nieuwagę kierowca doprowadził do powstania długiej na cztery metry wyrwy w murze. Oczywiście, policjanci przebadali kierującego na obecność alkoholu. Na szczęście, mężczyzna był trzeźwy. Po zsumowaniu popełnionych przez 57-latka wykroczeń, stróże prawa ukarali go mandatem w wysokości 5000 zł, a na jego konto wpłynęło aż 18 punktów karnych.

Aspirant Zarembska zaapelowała do kierowców o ostrożność na drodze i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego - "Pośpiech, zbyt szybka jazda i brak ostrożności - to wszystko przekłada się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Każdy wypadek, kolizja to suma różnych zdarzeń. Wielu z nich można uniknąć. Dlatego kierujmy się rozsądkiem. To hasło powinno przyświecać każdemu uczestnikowi ruchu drogowego".

Uszkodzony murek otacza Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Jest to dawny kościół farny późnogotycki. Został wzniesiony jeszcze na początku XVI wieku, prawdopodobnie w latach 1511 - 1525. Jak stwierdza Jana Kazimierza Korzybskiego, autor książki "Ciechanowskie pamiątki przeszłości", w świątyni prowadzone były sejmiki mazowieckiej szlachty, podczas których, mimo uświęconego charakteru miejsca, dochodziło do iście dantejskich scen (podobno w tym także zabójstw).