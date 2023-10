Bezmyślność w obszarze zabudowanym. Pomiar prędkości wskazał trzy razy tyle

Rozwagi i ostrożności podczas jazdy Skodą Superb, zabrakło pewnemu mężczyźnie, który za nic miał przestrzeganie obowiązujących przepisów i stosowanie się do znaków drogowych. Policjanci łęczyńskiej drogówki kontrolujący prędkość zmotoryzowanych w sobotę 7 października w miejscowości Spiczyn, namierzyli pirata drogowego, który trzykrotnie przekroczył prędkość. Więcej o niebezpiecznych zachowaniach kierowców piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

152 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h

Pomiar wykonany przez mundurowych wykazał 152 km/h w miejscu, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h. Skoda została zatrzymana, a kierujący nią 37-letni mieszkaniec Spiczyna dostał maksymalny mandat, jaki przewiduje taryfikator za łamanie ograniczeń prędkości. Policjanci nałożyli 2500 zł kary finansowej, a do indywidualnego konta przypisali 15 punktów karnych.

Bezmyślny kierowca przez najbliższe 3 miesiące będzie miał czas na przypomnienie sobie przepisów ruchu drogowego, ponieważ funkcjonariusze w związku z popełnionym wykroczeniem zatrzymali jego prawo jazdy. Warto pamiętać, że pośpiech oraz brak uwagi i koncentracji może doprowadzić do nieodwracalnych w skutkach zdarzeń. Szczególnie zachowując dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym, maleje ryzyko wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia drogowego.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 lub 6 miesięcy

Przypominamy, że w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym tj. powyżej 50 km/h, policjant ujawniający takie wykroczenie w trakcie prowadzonej kontroli drogowej obligatoryjnie zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy. Po przesłaniu go do właściwego starosty zostaje wydana decyzja administracyjna skutkująca zatrzymaniem tego dokumentu za pierwszym razem na 3 miesiące. Ujawnienie sytuacji ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, oznacza jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejna wpadka kierowania bez prawa jazdy skutkuje zaś cofnięciem uprawnień.