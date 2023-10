Policja wkrótce zorganizuje specjalną akcję. Możesz wybrać - stracisz albo zyskasz

Nie można zaprzeczyć, że jakość oświetlenia naszych aut wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Organizatorzy akcji "Twoje światła – nasze bezpieczeństwo" chcą zwrócić uwagę kierowców na stan oświetlenia w ich pojazdach, w szczególności teraz na jesieni, kiedy szybciej zapada zmierzch i często występują niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Twoje światła – nasze bezpieczeństwo. Kiedy będziesz mógł sprawdzić oświetlenie w aucie?

Kierowcy będą mogli skontrolować oświetlenie w swoich samochodach 21 i 28 października, 19 listopada oraz 9 grudnia. Aktualnie PISKP zbiera zgłoszenia od poszczególnych stacji, które są zainteresowane wzięciem udziału w akcji. Już wkrótce zostanie ogłoszona pełna lista warsztatów, do których kierowcy będą mogli się zgłaszać na bezpłatne kontrole i korektę ustawienia świateł.

Jak zawsze zachęcamy do skorzystania z okazji. Zwłaszcza że tylko ok. 30 proc. aut poruszających się po naszych drogach ma dobrze lub akceptowalnie ustawione światła. Takie wnioski płyną z analizy przeprowadzonej przez Instytut Transportu Samochodowego. Co więcej, aż 98 proc. kierowców stwierdziło, że doświadcza oślepienia przez światła innych zmotoryzowanych, a 40 proc. narzeka na to, że ich światła działają za słabo.

Liczne policyjne kontrole

Oczywiście podczas trwania akcji należy spodziewać się na drogach licznych policyjnych kontroli. Stróże prawa skontrolują pojazdy, których oświetlenie może budzić pewne zastrzeżenia. Na celowniku policji znajdą się zwłaszcza starsze auta, których właściciele często zapominają o odpowiedniej korekcie świateł. Jeżeli policjanci wykryją poważne odstępstwa od normy, czy też uszkodzenia lub usterki, których kierowca nie będzie mógł usunąć na miejscu kontroli, policjanci mogą zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu, a także nałożyć mandat na kwotę do 3 tys. zł