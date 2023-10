Co znaczy FIAT? Każda litera ma znaczenie i nie chodzi o Tony'ego

O historii marek motoryzacyjnych opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Z Fiatem można mieć wiele skojarzeń. Dla przykładu spora część Polaków do tej pory sądzi, że ta marka jest... polska! W końcu mieliśmy polskiego Fiata 126p. Inni mogą wiązać nazwę firmy z hasłem "fix it again Tony", czyli napraw to jeszcze raz Tony. To żartobliwy slogan, który krążył po Stanach Zjednoczonych, w związku z wątpliwą trwałością włoskich pojazdów.

Zobacz wideo Fiat Ducato został odnaleziony po kilkunastu godzinach od zgłoszonej kradzieży

Fiat, czyli włoska fabryka samochodów z Turynu

Wiecie jednak, co tak naprawdę oznacza FIAT? Celowo napisałem tę nazwę dużymi literami. Bo to skrót od Fabbrica Italiana Automobili Torino. W wolnym tłumaczeniu oznacza to włoską fabrykę samochodów osobowych z Turyna. Bo choć aktualnie Fiat należy do koncernu Stellantis, firma została założona 11 lipca 1899 roku przez Giovanniego Agnellego właśnie w Turynie. 124 lata historii oznaczają dla tego producenta pojazdów co najmniej kilka ciekawych faktów. O których warto pamiętać?

Fiat mniej więcej od lat 20. XX wieku jest związany z Polską. Mowa głównie o powiązaniach produkcyjnych. Dla przykładu w roku 2009 zakład marki w Tychach był największą fabryką Fiata w Europie.

Koncern Fiata oznacza szereg włoskich marek zebranych pod jednym przywództwem. Zalicza się do niego nie tylko Fiat, ale i Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Iveco, CNH, Magneti Marelli czy przez wiele lat również Ferrari.

Dziś Fiat tworzy ogólnoświatowy koncern nie tylko z wyżej wymienionymi markami, ale również Jeepem, Dodge`m, Chryslerem, Peugeotem, Citroenem, DS-em i Oplem. To prawdziwy motoryzacyjny konglomerat.

Fiat przez lata był marginalizowany. Wąska oferta zabiła wyniki sprzedaży

Przez długie lata Fiat był dominantem polskiej sprzedaży nowych samochodów. Zajmował również stabilną pozycję na rynku europejskim. Tylko w roku 1997 na liście dziesięciu najpopularniejszych modeli w naszym kraju były aż cztery Fiaty. Ich zsumowana sprzedaż sięgnęła 144 345 sztuk. To stanowiło blisko jedną trzecią całego wolumenu rynku motoryzacyjnego w Polsce. Z czasem gwiazda marki przygasła. Powodem stała się mocno ograniczona oferta pojazdów. Bo o ile w latach 90. XX wieku Fiat był ważnym graczem w segmencie A, B i C, o tyle dziś nie wyściubia nosa poza grupę najmniejszych samochodów miejskich. To na szczęście ma się już niedługo zmienić.

Aktualnie w salonie Fiata można kupić produkowaną od 16 lat Pięćsetkę, produkowaną od 12 lat Pandę, produkowanego od 8 lat Tipo oraz nową elektryczną Pięćsetkę. Całe szczęście włoska marka ma ciekawe plany. Jednym z głównych jest elektryczna Sześćsetka. To mały, miejski crossover. Model ten wraz z Jeepem Avengerem będzie produkowany w Tychach. Czy pozwoli Fiatowi wrócić na szczyt wyników sprzedaży? Z odpowiedzią na tak zadane pytanie trzeba poczekać.