Ruszył PRECOP 28 w Katowicach. Globalne spojrzenie na zmianę klimatu. My także tam jesteśmy

PRECOP 28 odbywa się w terminie 5 i 6 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Konferencja, organizowana przez United Nations Global Compact Network Poland oraz Grupę PTWP, jest wydarzeniem przygotowującym do szczytu klimatycznego COP 28. W ubiegłym roku w ponad 20 debatach, dyskusjach i wydarzeniach towarzyszących PRECOP 27 uczestniczyło 1200 osób – wśród nich wysocy przedstawiciele agend ONZ i Unii Europejskiej, ambasadorzy i politycy oraz byli prezydenci COP. Wśród tegorocznych gości nie zabraknie również przedstawicieli i przedstawicielek ONZ, polskich i unijnych polityków, ekspertów i przedstawicieli instytucji pozarządowych.

Czy światowi przywódcy, przy współpracy z przedstawicielami biznesu, administracji i trzeciego sektora, są w stanie wypracować wspólne działania wobec postępującej zmiany klimatu? Jaką politykę Europa powinna przyjąć wobec wciąż narastających skutków katastrofy klimatycznej? Jakie działania powinny zostać podjęte, aby realnie wpłynąć na redukcję emisji CO2 i jaką rolę w tym procesie odgrywa gospodarka? W trakcie dwudniowej konferencji w Katowicach uczestnicy będą podejmować te i inne tematy zbliżającego się światowego szczytu klimatycznego, aby wypracować wobec nich wspólne oraz spójne stanowisko.

- Gospodarki Unii Europejskiej stoją przed wyzwaniem, jakim jest osiągnięcie zerowych emisji gazów cieplarnianych netto. W ślad za Porozumieniem Paryskim 2015 państwa członkowskie UE zobowiązały się do podjęcia działań, dzięki którym do 2050 roku staną się pierwszą na świecie gospodarką neutralną klimatycznie. To ambitny i ważny cel wobec postępującej degradacji klimatu, z którą mierzymy się od lat. Unia Europejska zobowiązała się także, że na drodze do osiągnięcia głównego celu, do 2030 roku ograniczy emisje o minimum 55 proc. Pozostało nam mniej niż 7 lat na wywiązanie się z tej obietnicy. PRECOP 28 jest zatem świetną okazją do kontynuowania tego światowego dialogu o naszej planecie. Wraz z Grupą PTWP stworzyliśmy przestrzeń, w której różne środowiska spotykają się i wzajemnie inspirują, motywują. Co roku wypracowane podczas konferencji idee i stanowiska są solidną podstawą to dalszych efektywnych działań na rzecz ochrony klimatu – mówi Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Zmiana klimatu – różne perspektywy, jedno wyzwanie

PRECOP 28 rozpocznie się od sesji inaugurującej, pt. Świat bez emisji – czas na przyspieszenie, na której zaproszeni eksperci postarają się odpowiedzieć na pytania m.in.: gdzie jesteśmy na drodze do neutralności klimatycznej i spełnienia założeń Porozumienia paryskiego? Jak wiele brakuje, by zatrzymać katastrofę klimatyczną w jej najgorszym scenariuszu? Co firmy i decydenci mogą wspólnie robić, aby zlikwidować tzw. lukę emisyjną? Na jakich sektorach gospodarki/źródłach emisji powinniśmy się skupić?

Wszystkie tematy z agendy, choć dotyczą różnych aspektów zmiany klimatycznej, mają wspólny mianownik – zeroemisyjność. Jednym z głównych nurtów będzie trwająca transformacja sektora energii w kierunku eliminacji paliw kopalnych i zmniejszania wpływu energetyki oraz gospodarki na środowisko i klimat. Będzie miał on wydźwięk wręcz symboliczny z racji na lokalizację tegorocznego szczytu klimatycznego – Zjednoczone Emiraty Arabskie to jeden z największych na świecie dostawców paliw kopalnych. Wierzę, że tematy, o których będziemy rozmawiać, stworzą fundament pod COP 28. Wymiana doświadczeń, rozmowy ekspertów, inspirujące wystąpienia pozwolą wypracować wspólne stanowisko różnych środowisk, które na koniec będą mówić jednym głosem. Podejmowanie tematu globalnego ocieplenia przez ludzi biznesu, gospodarki czy nauki jest wyjątkowo istotne

– mówi Wojciech Kuśpik, Prezes Grupy PTWP.

W Katowicach nie zabraknie też dyskusji o sektorze transportowym, który mierzy się z wyzwaniem osiągnięcia bezemisyjności czy przeobrażenia gospodarki w system cyrkularny – niewytwarzający odpadów i racjonalnie korzystający z zasobów.

Moto.pl na PRECOP 28

Jako serwis aktywnie angażujemy się w kwestie związane z przyszłością motoryzacji i jej wpływu na środowisko. Potwierdzamy to swoim zaangażowaniem w PRECOP. Dziennikarz Moto.pl - Tomasz Okurowski - odwiedzi dziś wydarzenie by poprowadzić panel dyskusyjny i poruszyć ważne kwestie w kontekście e-mobilności.

O czym będziemy dyskutować?

Tomasz Okurowski, redaktor Moto.pl poruszy kwestie zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych na terenie Unii Europejskiej, kosztów paliwa oraz energii elektrycznej, wpływu infrastruktury na rozwój e-mobilności, a także o elektryfikacji w transporcie zbiorowym i przyszłości transportu towarowego.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Halina Brdulak, profesor, Szkoła Główna Handlowa, członek Rady Programowej przy UN Global Compact Network Poland

Mariusz Deląg, kierownik ds. planowania strategicznego, Stellantis Gliwice

Jakub Faryś, prezes, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Maciej Mazur, prezes zarządu, założyciel, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Wojciech Rowiński, dyrektor generalny, Scania

Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic

Więcej informacji, a także dostęp do transmisji na żywo dostępne pod tym linkiem.